https://crimea.ria.ru/20261125/srok-bolnichnogo-po-ukhodu-za-rebenkom-uvelichat-do-90-dney-1161400550.html

Срок больничного по уходу за ребенком увеличат до 90 дней

Срок больничного по уходу за ребенком увеличат до 90 дней - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Срок больничного по уходу за ребенком увеличат до 90 дней

В проект бюджета Социального фонда России (СФР) заложены средства на увеличение оплачиваемого больничного по уходу за ребенком с 60 до 90 дней. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T17:59

2026-11-25T17:59

2026-11-25T17:59

больничный

дети

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

севастополь

социальный фонд россии

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/0f/1151687904_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_389df31ec7011f78bce8fd0a702482f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В проект бюджета Социального фонда России (СФР) заложены средства на увеличение оплачиваемого больничного по уходу за ребенком с 60 до 90 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова председателя СФР Сергея Чиркова.Он добавил, что в 2027 году пособие по временной нетрудоспособности получат более 21 миллиона россиян.Ранее сообщалось, что правительство России подготовило законопроект об увеличении максимального срока больничного по уходу за ребенком на 30 дней.В 2027 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет более чем на тысячу рублей в день. Размер больничного работающим зависит от заработка за два года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, и страхового стажа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ограничений: какие зарядные станции для дома выбирают жителиВ Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторамиДля школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублей

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

больничный, дети, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь, социальный фонд россии, новости крыма