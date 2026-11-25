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Срок больничного по уходу за ребенком увеличат до 90 дней
Срок больничного по уходу за ребенком увеличат до 90 дней - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Срок больничного по уходу за ребенком увеличат до 90 дней
В проект бюджета Социального фонда России (СФР) заложены средства на увеличение оплачиваемого больничного по уходу за ребенком с 60 до 90 дней. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T17:59
2026-11-25T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В проект бюджета Социального фонда России (СФР) заложены средства на увеличение оплачиваемого больничного по уходу за ребенком с 60 до 90 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова председателя СФР Сергея Чиркова.Он добавил, что в 2027 году пособие по временной нетрудоспособности получат более 21 миллиона россиян.Ранее сообщалось, что правительство России подготовило законопроект об увеличении максимального срока больничного по уходу за ребенком на 30 дней.В 2027 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет более чем на тысячу рублей в день. Размер больничного работающим зависит от заработка за два года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, и страхового стажа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ограничений: какие зарядные станции для дома выбирают жителиВ Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторамиДля школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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Срок больничного по уходу за ребенком увеличат до 90 дней
Срок оплачиваемого больничного по уходу за ребенком в России увеличат до 90 дней