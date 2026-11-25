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Снег в Крыму: сколько осадков выпало в горах

Снег в Крыму: сколько осадков выпало в горах - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Снег в Крыму: сколько осадков выпало в горах

Снежный покров в Крыму установился только в горах – на Ангарском перевале его высота составляет 9 см, на Ай-Петри – 3–5 см. Об этом РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T12:45

2026-11-25T12:45

2026-11-25T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Снежный покров в Крыму установился только в горах – на Ангарском перевале его высота составляет 9 см, на Ай-Петри – 3–5 см. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, на Ай-Петри снега пока практически нет, по остальной территории республики осадков в виде снега также не ожидается. На Южном берегу Крыма воздух прогрелся до +6…+7 градусов, в Симферополе максимальная температура составила 5 градусов.Сильные снег пройдет в крымских горах 25 ноября, объявлено экстренное предупреждение, сообщали ранее в республиканском главке МЧС России.Ранее в среду в "Крымавтодоре" сообщили, что на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта наблюдаются затруднения в движении из-за снегопада.Утром в среду на дорогах Крыма на дежурстве находились 43 единицы техники и 66 работников, 15 машин задействованы в работе.Дорожные службы Крыма готовы к зиме на 98 процентов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трассу Ялта – Севастополь расчистили от снегаНа Ангарском перевале в Крыму сильный ветер и снегПять поездов крымского направления задерживаются из-за непогоды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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