Снег в Крыму: сколько осадков выпало в горах
В Крыму на Ангарском перевале установился снежный покров в девять сантиметров
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Снежный покров в Крыму установился только в горах – на Ангарском перевале его высота составляет 9 см, на Ай-Петри – 3–5 см. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Только в горах снег. Больше снежного покрова нигде нет. Этот снежок, что выпал, он растаял. На Ангарском перевале установился уже на сегодняшнюю ночь снежный покров. Высота 9 сантиметров. На Ай-Петри 3–5 см. На Ангарском перевале продолжает идти снег и будет идти до вечера. То есть наиболее интенсивный снег у нас – это на Ангарском перевале. Сейчас уже выпало 12 мм", – сказала Любецкая.
По ее словам, на Ай-Петри снега пока практически нет, по остальной территории республики осадков в виде снега также не ожидается. На Южном берегу Крыма воздух прогрелся до +6…+7 градусов, в Симферополе максимальная температура составила 5 градусов.
"Того снега, что выпал в горах, немного. Но дорога уже сложная на Ангарский перевал, естественно. У многих "лысая" резина, еще не поменянная, поэтому там, наверное, сложности с движением", – отметила руководитель гидрометцентра.
Сильные снег пройдет в крымских горах 25 ноября, объявлено экстренное предупреждение, сообщали ранее в республиканском главке МЧС России.
Ранее в среду в "Крымавтодоре" сообщили, что на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта наблюдаются затруднения в движении из-за снегопада.
Утром в среду на дорогах Крыма на дежурстве находились 43 единицы техники и 66 работников, 15 машин задействованы в работе.
Дорожные службы Крыма готовы к зиме на 98 процентов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.
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