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Слетевшая с прицепа бочка стала причиной ДТП на трассе "Таврида"
Слетевшая с прицепа бочка стала причиной ДТП на трассе "Таврида" - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Слетевшая с прицепа бочка стала причиной ДТП на трассе "Таврида"
В Крыму слетевшая с "Газели" пластиковая бочка стала причиной ДТП, в котором пострадал ехавший сзади водитель легковушки. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T14:43
2026-11-25T14:43
2026-11-25T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму слетевшая с "Газели" пластиковая бочка стала причиной ДТП, в котором пострадал ехавший сзади водитель легковушки. Об этом сообщили в республиканской полиции.По предварительным данным, 24 ноября в 13:08 на автомобильной дороге "Таврида" (участок Керчь — Симферополь — Севастополь), вблизи села Урожайное Симферопольского района, пластиковая бочка слетела с ехавшей "Газели", под управлением 35-летнего водителя.В результате ДТП водитель автомобиля Chevrolet Lanos получил телесные повреждения и был госпитализирован.Как сообщалось ранее, во вторник в Севастополе 68-летняя женщина-пешеход пострадала при столкновении грузового рефрижератора с легковым автомобилем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Севастополе: девушка за рулем легковушки влетела в световую опоруИномарка сбила двух подростков на питбайке в СимферополеСмертельное ДТП на трассе "Таврида": водитель фуры получил срок
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Слетевшая с прицепа бочка стала причиной ДТП на трассе "Таврида"
На трассе "Таврида" с прицепа слетела бочка – пострадал ехавший позади водитель