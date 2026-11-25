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Ситуация с электричеством в Крыму утром 25 ноября – где нет света

Ситуация с электричеством в Крыму утром 25 ноября – где нет света - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Ситуация с электричеством в Крыму утром 25 ноября – где нет света

Свет погас в сотнях населенных пунктов Крыма в нескольких районах в связи с проведением противоаварийных работ на территории республики, в Севастополе введен... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T08:21

2026-11-25T08:21

2026-11-25T08:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Свет погас в сотнях населенных пунктов Крыма в нескольких районах в связи с проведением противоаварийных работ на территории республики, в Севастополе введен режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в ресурсоснабжающих организациях регионов.Так, с утра в среду отключена подача электроэнергии в сотнях населенных пунктов Нижнегорского, Сакского, Советского, Черноморского, Красноперекопского и Бахчисарайского районов.Нет света также в десятках сел Джанкойского района и частично самом Джанкое, частично без электроэнергии Армянск и Феодосия. Также ограничения утром 25 ноября стали действовать в нескольких районах городского округа Евпатория и на десятках улиц Ялты.В компании уточнили, что социально значимые объекты в республике работают в штатном режиме, а нагрузка между муниципальными образованиями распределяется равномерно.Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты, проинформировали в "Севастопольэнерго". Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ. Это исключает предварительное информирование потребителей.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что с 25 ноября и на 10 дней в республике будет ограничена подача электроэнергии на 30% в период с 8:00 до 21:00. Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут работать школы и детсады Крыма при ограничении подачи света с 25 ноябряНовости Крыма: как будут работать котельные Симферополя при отключениях светаДополнительное энергетическое оборудование направят в Крым и Севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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