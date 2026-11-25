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Ситуация с электричеством в Крыму утром 25 ноября – где нет света
Ситуация с электричеством в Крыму утром 25 ноября – где нет света - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Ситуация с электричеством в Крыму утром 25 ноября – где нет света
Свет погас в сотнях населенных пунктов Крыма в нескольких районах в связи с проведением противоаварийных работ на территории республики, в Севастополе введен... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T08:21
2026-11-25T08:21
2026-11-25T08:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Свет погас в сотнях населенных пунктов Крыма в нескольких районах в связи с проведением противоаварийных работ на территории республики, в Севастополе введен режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в ресурсоснабжающих организациях регионов.Так, с утра в среду отключена подача электроэнергии в сотнях населенных пунктов Нижнегорского, Сакского, Советского, Черноморского, Красноперекопского и Бахчисарайского районов.Нет света также в десятках сел Джанкойского района и частично самом Джанкое, частично без электроэнергии Армянск и Феодосия. Также ограничения утром 25 ноября стали действовать в нескольких районах городского округа Евпатория и на десятках улиц Ялты.В компании уточнили, что социально значимые объекты в республике работают в штатном режиме, а нагрузка между муниципальными образованиями распределяется равномерно.Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты, проинформировали в "Севастопольэнерго". Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ. Это исключает предварительное информирование потребителей.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что с 25 ноября и на 10 дней в республике будет ограничена подача электроэнергии на 30% в период с 8:00 до 21:00. Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут работать школы и детсады Крыма при ограничении подачи света с 25 ноябряНовости Крыма: как будут работать котельные Симферополя при отключениях светаДополнительное энергетическое оборудование направят в Крым и Севастополь
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Ситуация с электричеством в Крыму утром 25 ноября – где нет света
В Крыму нет света с утра 25 ноября в сотнях населенных пунктов
08:21 25.11.2026 (обновлено: 08:34 25.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Свет погас в сотнях населенных пунктов Крыма в нескольких районах в связи с проведением противоаварийных работ на территории республики, в Севастополе введен режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в ресурсоснабжающих организациях регионов.
"В связи с проведением противоаварийных работ на территории Республики Крым с 25 ноября 2026 года введены временные ограничения подачи электроэнергии. Ориентировочный период действия ограничений – до 10 дней. Продолжительность одного отключения – ориентировочно от 3 до 6 часов в день", – сказано в сообщении ГУП РК "Крымэнерго" в мессенджере МАКС.
Так, с утра в среду отключена подача электроэнергии в сотнях населенных пунктов Нижнегорского, Сакского, Советского, Черноморского, Красноперекопского и Бахчисарайского районов.
Нет света также в десятках сел Джанкойского района и частично самом Джанкое, частично без электроэнергии Армянск и Феодосия. Также ограничения утром 25 ноября стали действовать в нескольких районах городского округа Евпатория и на десятках улиц Ялты.
"Актуальный перечень населенных пунктов, где будут в течение указанного времени ограничения, публикуется на официальных ресурсах предприятия
", – уточнили в "Крымэнерго".
В компании уточнили, что социально значимые объекты в республике работают в штатном режиме, а нагрузка между муниципальными образованиями распределяется равномерно.
Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты, проинформировали в "Севастопольэнерго". Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ. Это исключает предварительное информирование потребителей.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов предупредил
, что с 25 ноября и на 10 дней в республике будет ограничена подача электроэнергии на 30% в период с 8:00 до 21:00. Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал
и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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