https://crimea.ria.ru/20261125/rossiyanin-atakoval-dronami-mashinu-sotrudnika-administratsii-melitopolya-1161360293.html

Россиянин атаковал дронами машину сотрудника администрации Мелитополя

Россиянин атаковал дронами машину сотрудника администрации Мелитополя - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Россиянин атаковал дронами машину сотрудника администрации Мелитополя

Силовики задержали агента украинских спецслужб, совершившего покушение на сотрудника администрации Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T10:02

2026-11-25T10:02

2026-11-25T10:02

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

покушение

мелитополь

запорожская область

теракт

закон и право

новости

антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Силовики задержали агента украинских спецслужб, совершившего покушение на сотрудника администрации Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.По данным ведомства, россиянин 1962 года рождения установил контакт с представителем украинских спецслужб и получил посредством сброса с беспилотника FPV-дроны с компонентами самодельных взрывных устройств, снаряженных поражающими элементами. Фигурант собрал их самостоятельно по инструкциям куратора.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Задержанный заключен под стражу и дает признательные показания. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мелитополь

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение, мелитополь, запорожская область, теракт, закон и право, новости, антитеррор