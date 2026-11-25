https://crimea.ria.ru/20261125/rossiyanin-atakoval-dronami-mashinu-sotrudnika-administratsii-melitopolya-1161360293.html
Россиянин атаковал дронами машину сотрудника администрации Мелитополя
Россиянин атаковал дронами машину сотрудника администрации Мелитополя - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Россиянин атаковал дронами машину сотрудника администрации Мелитополя
Силовики задержали агента украинских спецслужб, совершившего покушение на сотрудника администрации Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T10:02
2026-11-25T10:02
2026-11-25T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Силовики задержали агента украинских спецслужб, совершившего покушение на сотрудника администрации Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.По данным ведомства, россиянин 1962 года рождения установил контакт с представителем украинских спецслужб и получил посредством сброса с беспилотника FPV-дроны с компонентами самодельных взрывных устройств, снаряженных поражающими элементами. Фигурант собрал их самостоятельно по инструкциям куратора.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Задержанный заключен под стражу и дает признательные показания. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение, мелитополь, запорожская область, теракт, закон и право, новости, антитеррор
Россиянин атаковал дронами машину сотрудника администрации Мелитополя
Россиянин по заданию Киева атаковал дронами машину сотрудника администрации Мелитополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Силовики задержали агента украинских спецслужб, совершившего покушение на сотрудника администрации Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, россиянин 1962 года рождения установил контакт с представителем украинских спецслужб и получил посредством сброса с беспилотника FPV-дроны с компонентами самодельных взрывных устройств, снаряженных поражающими элементами. Фигурант собрал их самостоятельно по инструкциям куратора.
"Он привел снаряженные FPV-дроны в боевое состояние и установил вблизи места работы одного из чиновников администрации Мелитополя. В результате атаки на служебный автомобиль должностное лицо не пострадало", - цитирует сообщение РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Задержанный заключен под стражу и дает признательные показания.
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