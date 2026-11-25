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Пять поездов крымского направления задерживаются из-за непогоды

Пять поездов крымского направления задерживаются из-за непогоды - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Пять поездов крымского направления задерживаются из-за непогоды

Пассажирские поезда "Таврия" задерживаются в Крым и с территории полуострова из-за ухудшения погодных условий в Рязанской области. Об этом сообщили в компании... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T09:52

2026-11-25T09:52

2026-11-25T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Пассажирские поезда "Таврия" задерживаются в Крым и с территории полуострова из-за ухудшения погодных условий в Рязанской области. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".В частности, в Крым на 4,5 часа опаздывают поезда №007 Санкт-Петербург – Керчь и №92 Москва – Керчь (отправление 24 ноября).Из Крыма задерживаются поезда №28 Керчь – Москва, №008 Керчь – Санкт-Петербург и №92 Керчь – Москва отправлением 23 ноября. Время задержки составляет 8,5-11 часов.Также задерживаются поезда "Таврия" №170 Москва – Минеральные Воды и №172 Новороссийск – Москва отправлением 24 ноября. Составы следуют с опозданием на 4-9 часов.В "Гранд Сервис Экспресс" подчеркнули, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой"25 ноября отправление поезда №28/27 Москва - Керчь с Казанского вокзала состоится позже своего расписания, не ранее 10:30. Поезд №172/171 Москва - Новороссийск отправится со станции Москва-Казанская не ранее 13:00", - отметили в компании.Ранее сообщалось, что 25 ноября из Крыма в Тамань и Анапу будут курсировать семь пригородных поездов. В Крым из городов Кубани также запустят семь электричек.По данным крымского гидрометцентра, 25 ноября в Крыму ожидаются дожди со снегом, сильный ветер и гололедица. Утром в среду на автодорогах республики на дежурстве находятся 43 единицы техники и 66 работников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут ходить электрички из Крыма на Кубань и обратно 25 ноябряИз Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикамГде и как можно купить билет на электричку с Кубани в Крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", крым, новости крыма, логистика, транспорт, железная дорога