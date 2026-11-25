https://crimea.ria.ru/20261125/pri-massirovannoy-atake-vsu-na-samarskuyu-oblast-pogib-chelovek-1161357921.html
При массированной атаке ВСУ на Самарскую область погиб человек
При массированной атаке ВСУ на Самарскую область погиб человек - РИА Новости Крым, 25.11.2026
При массированной атаке ВСУ на Самарскую область погиб человек
Один человек погиб из-за украинской атаки на Самарскую область в ночь на среду, 25 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T08:04
2026-11-25T08:04
2026-11-25T08:04
самарская область
вячеслав федорищев
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159675905_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_39d35799e21215b0ea3798edb1268f95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Один человек погиб из-за украинской атаки на Самарскую область в ночь на среду, 25 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС."В небе над Самарской областью силами наших защитников было сбито более 145 беспилотников ВСУ. С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь", – проинформировал глава региона.Работает оперативный штаб. Некоторые школы сегодня будут работать по измененному графику. Также есть отключения электричества на отдельных территориях, также сообщил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
самарская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159675905_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_712bf040c6eab85597feb88f3e4ab6ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, вячеслав федорищев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
При массированной атаке ВСУ на Самарскую область погиб человек
При массированной атаке ВСУ на Самарскую область погиб человек – сбили почти 150 дронов