https://crimea.ria.ru/20261125/pri-massirovannoy-atake-vsu-na-samarskuyu-oblast-pogib-chelovek-1161357921.html

При массированной атаке ВСУ на Самарскую область погиб человек

При массированной атаке ВСУ на Самарскую область погиб человек - РИА Новости Крым, 25.11.2026

При массированной атаке ВСУ на Самарскую область погиб человек

Один человек погиб из-за украинской атаки на Самарскую область в ночь на среду, 25 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T08:04

2026-11-25T08:04

2026-11-25T08:04

самарская область

вячеслав федорищев

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Один человек погиб из-за украинской атаки на Самарскую область в ночь на среду, 25 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС."В небе над Самарской областью силами наших защитников было сбито более 145 беспилотников ВСУ. С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь", – проинформировал глава региона.Работает оперативный штаб. Некоторые школы сегодня будут работать по измененному графику. Также есть отключения электричества на отдельных территориях, также сообщил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

самарская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, вячеслав федорищев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу