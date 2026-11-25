https://crimea.ria.ru/20261125/pravila-postupleniya-v-vuzy-prizerov-olimpiad-izmeneny-1161403680.html

Правила поступления в вузы призеров олимпиад изменены

Правила поступления в вузы призеров олимпиад изменены - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Правила поступления в вузы призеров олимпиад изменены

Госдума одобрила законопроект, согласно которому право приема в вузы без вступительных испытаний сохраняется только за победителями школьных олимпиад. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T19:02

2026-11-25T19:02

2026-11-25T19:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Госдума одобрила законопроект, согласно которому право приема в вузы без вступительных испытаний сохраняется только за победителями школьных олимпиад. Об этом пишет РИА Новости.При этом призеров олимпиад смогут лишь приравнять к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, или же к выпускникам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой или профессиональной направленности.Новый порядок применяется к олимпиадам, проводимым начиная с 2026/27 учебного года. Для победителей и призеров интеллектуальных состязаний, состоявшихся до 2025/26 учебного года включительно, действующий порядок сохраняется в течение четырех лет, следующих за годом проведения.Ранее сообщалось, что в России более чем на четверть сократили список олимпиад для школьников, которые давали их победителям право на приоритетное зачисление в вузы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сделать доступнее бесплатное высшее образование в России – мнениеВ Севастополе назначили стипендии школьникам и молодым ученымВ России сократят часы внеурочных занятий для старшеклассников

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, государственная дума рф, новости, россия