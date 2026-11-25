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Правила поступления в вузы призеров олимпиад изменены
Правила поступления в вузы призеров олимпиад изменены - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Правила поступления в вузы призеров олимпиад изменены
Госдума одобрила законопроект, согласно которому право приема в вузы без вступительных испытаний сохраняется только за победителями школьных олимпиад. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T19:02
2026-11-25T19:02
2026-11-25T19:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Госдума одобрила законопроект, согласно которому право приема в вузы без вступительных испытаний сохраняется только за победителями школьных олимпиад. Об этом пишет РИА Новости.При этом призеров олимпиад смогут лишь приравнять к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, или же к выпускникам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой или профессиональной направленности.Новый порядок применяется к олимпиадам, проводимым начиная с 2026/27 учебного года. Для победителей и призеров интеллектуальных состязаний, состоявшихся до 2025/26 учебного года включительно, действующий порядок сохраняется в течение четырех лет, следующих за годом проведения.Ранее сообщалось, что в России более чем на четверть сократили список олимпиад для школьников, которые давали их победителям право на приоритетное зачисление в вузы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сделать доступнее бесплатное высшее образование в России – мнениеВ Севастополе назначили стипендии школьникам и молодым ученымВ России сократят часы внеурочных занятий для старшеклассников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование в россии, государственная дума рф, новости, россия
Правила поступления в вузы призеров олимпиад изменены
Госдума изменила правила поступления в вузы для призеров олимпиад
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Госдума одобрила законопроект, согласно которому право приема в вузы без вступительных испытаний сохраняется только за победителями школьных олимпиад. Об этом пишет РИА Новости.
При этом призеров олимпиад смогут лишь приравнять к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, или же к выпускникам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой или профессиональной направленности.
Новый порядок применяется к олимпиадам, проводимым начиная с 2026/27 учебного года. Для победителей и призеров интеллектуальных состязаний, состоявшихся до 2025/26 учебного года включительно, действующий порядок сохраняется в течение четырех лет, следующих за годом проведения.
Ранее сообщалось, что в России более чем на четверть сократили
список олимпиад для школьников, которые давали их победителям право на приоритетное зачисление в вузы.
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