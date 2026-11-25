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Польша призвала НАТО изучить возможность сбивать ракеты над Украиной
Польша призвала НАТО изучить возможность сбивать ракеты над Украиной - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Польша призвала НАТО изучить возможность сбивать ракеты над Украиной
Польша на встрече послов государств-членов НАТО попросила союзников изучить возможность сбивать ракеты над Украиной, если они направляются в сторону стран... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T16:52
2026-11-25T16:52
2026-11-25T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Польша на встрече послов государств-членов НАТО попросила союзников изучить возможность сбивать ракеты над Украиной, если они направляются в сторону стран альянса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.Уточняется, что после предложения со стороны Варшавы послов государств-членов блока к конкретному решению не пришли. Кроме того, перехват ракет над Украиной, возможно, потребует от Киева отправки уведомлений и предоставления альянсу доступа к своему воздушному пространству, указывается в статье.Ранее власти Польши заявили о нарушении воздушного пространства страны и якобы вторжении объектов России. При этом сделавший заявление министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не предоставил никаких данных, подтверждающих причастность России.Во вторник в МИД Польши вызвали российского посла Григория Михно, где ему вручили ноту с обвинениями в адрес Москвы в нарушении воздушного пространства. Российский дипломат решительно отверг эти выпады.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС урезает свой бюджет на сотни миллиардов евро ради поддержки УкраиныКонфликт на Украине показал отсутствие единства в ЕС и НАТОБолгария и Польша больше не будут снабжать Украину оружием: заявления
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польша, нато, украина, политика, новости
Польша призвала НАТО изучить возможность сбивать ракеты над Украиной
Польша призвала НАТО изучить возможность сбивать летящие в их сторону ракеты над Украиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Польша на встрече послов государств-членов НАТО попросила союзников изучить возможность сбивать ракеты над Украиной, если они направляются в сторону стран альянса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
"Любой такой шаг потребует от союзников единогласия, которого… нет, и координации со стороны высшего командования НАТО", - говорится в публикации.
Уточняется, что после предложения со стороны Варшавы послов государств-членов блока к конкретному решению не пришли. Кроме того, перехват ракет над Украиной, возможно, потребует от Киева отправки уведомлений и предоставления альянсу доступа к своему воздушному пространству, указывается в статье.
Ранее власти Польши заявили
о нарушении воздушного пространства страны и якобы вторжении объектов России. При этом сделавший заявление министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не предоставил никаких данных, подтверждающих причастность России.
Во вторник в МИД Польши вызвали российского посла Григория Михно, где ему вручили ноту с обвинениями в адрес Москвы в нарушении воздушного пространства. Российский дипломат решительно отверг эти выпады.
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