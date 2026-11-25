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Почему выросла численность волков в Крыму
Почему выросла численность волков в Крыму - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Почему выросла численность волков в Крыму
Численность волка в Крыму последние 10 лет находится на среднем уровне, однако в этом году численность хищников увеличилась по причине улучшения его кормовой... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T07:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Численность волка в Крыму последние 10 лет находится на среднем уровне, однако в этом году численность хищников увеличилась по причине улучшения его кормовой базы на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления охотничьего хозяйства, старший государственный инспектор Республики Крым Министерства экологии и природных ресурсов РК Рустам Шафиев."Мы считаем волков, как ряд других видов охотничьих ресурсов, раз в год - весной. По данным ежегодного мониторинга на первое апреля 2026 года численность волка в Крыму, без учета особо охраняемых природных территорий федерального значения, составляет 214 особей. Если мы берем прошлые годы, то это 151 и 158 особей", - обозначил он.Гость студии отметил важный момент - численность эта является усредненной, так как в естественной среде обитания довольно сложно определить точное количество диких животных."У нас есть определенные данные, полученные с помощью научно обоснованных методик, но все они приблизительные. Если мы берем численность волков с начала двухтысячных годов, то в среднем, тогда она начала расти, достигла определенного пика, но за последние 10 лет находится на среднем уровне", - пояснил специалист.В этом году, по мнению начальника управления охотничьего хозяйства, в Крыму для воспроизводства различных видов животных сложились отличные климатические условия.На данный момент регулирование численности волка осуществляется в рамках любительской спортивной охоты, обратил внимание он."Волка эффективно добывают. Охота на волка открыта почти весь год, с лета по первое апреля следующего года. Отстрел ведется на всей территории Республики Крым. Разрешение выдается как в закрепленных угодьях, так и в общедоступных. Если мы возьмем общедоступные территории, управление которыми осуществляет Министерство экологии, то госпошлина составляет 650 рублей. Волка добывают как на территории горно-лесной зоны, так и на территории степной, то есть он обитает повсеместно", - отметил собеседник.В то же время, данное количество особей волка не является существенной угрозой для населения Крыма и сельского хозяйства республики, заверил Рустам Шафиев.Гипотетически, по его мнению, лишь грибники могут встретить волка в его привычной среде обитания – на территории горнолесной зоны. Но этот хищник ведет скрытный образ жизни, и человека он видит и слышит намного раньше. Люди вызывают определенный страх у волков, и они будут стараться их избежать. Исключением же может стать больная, например бешенством, особь, тогда ее поведение непредсказуемо и опасно, как для человека, так и для других животных, заключил специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выросла численность волковОхота в Крыму: когда и что можно добыватьВ Крыму упростили процедуру получения разрешения на охоту
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животные, крым, новости крыма, природа, минприроды крыма, охота
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым.
Численность волка в Крыму последние 10 лет находится на среднем уровне, однако в этом году численность хищников увеличилась
по причине улучшения его кормовой базы на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления охотничьего хозяйства, старший государственный инспектор Республики Крым Министерства экологии и природных ресурсов РК Рустам Шафиев.
"Мы считаем волков, как ряд других видов охотничьих ресурсов, раз в год - весной. По данным ежегодного мониторинга на первое апреля 2026 года численность волка в Крыму, без учета особо охраняемых природных территорий федерального значения, составляет 214 особей. Если мы берем прошлые годы, то это 151 и 158 особей", - обозначил он.
Гость студии отметил важный момент - численность эта является усредненной, так как в естественной среде обитания довольно сложно определить точное количество диких животных.
"У нас есть определенные данные, полученные с помощью научно обоснованных методик, но все они приблизительные. Если мы берем численность волков с начала двухтысячных годов, то в среднем, тогда она начала расти, достигла определенного пика, но за последние 10 лет находится на среднем уровне", - пояснил специалист.
В этом году, по мнению начальника управления охотничьего хозяйства, в Крыму для воспроизводства различных видов животных сложились отличные климатические условия.
"В этом году у нас чуть больше фазана, серой куропатки и зайца по свидетельству госинспекторов, которые работают в охотничьих угодьях, проверяют охотников. То есть добычи стало больше, соответственно, и численность волка тоже подтягивается к ее количеству", - поделился Рустам Шафиев.
На данный момент регулирование численности волка осуществляется в рамках любительской спортивной охоты, обратил внимание он.
"Волка эффективно добывают. Охота на волка открыта почти весь год, с лета по первое апреля следующего года. Отстрел ведется на всей территории Республики Крым. Разрешение выдается как в закрепленных угодьях, так и в общедоступных. Если мы возьмем общедоступные территории, управление которыми осуществляет Министерство экологии, то госпошлина составляет 650 рублей. Волка добывают как на территории горно-лесной зоны, так и на территории степной, то есть он обитает повсеместно", - отметил собеседник.
В то же время, данное количество особей волка не является существенной угрозой для населения Крыма и сельского хозяйства республики, заверил Рустам Шафиев.
"Площадь охотничьих угодий Крыма больше двух миллионов гектаров, а если мы возьмем в целом Республику Крым, это два с половиной миллиона гектаров, а численность волков всего 214 особей. Если мы ее разделим на единицу площади, то получим вообще крайне редкую возможность встретить волка", - подчеркнул специалист.
Гипотетически, по его мнению, лишь грибники могут встретить волка в его привычной среде обитания – на территории горнолесной зоны. Но этот хищник ведет скрытный образ жизни, и человека он видит и слышит намного раньше. Люди вызывают определенный страх у волков, и они будут стараться их избежать. Исключением же может стать больная, например бешенством, особь, тогда ее поведение непредсказуемо и опасно, как для человека, так и для других животных, заключил специалист.
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