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Отключения света в Крыму: как работают клиентские службы Социального фонда
Отключения света в Крыму: как работают клиентские службы Социального фонда - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Отключения света в Крыму: как работают клиентские службы Социального фонда
Центральное отделение Социального фонда России (СФР) по Крыму и клиентские службы в регионах республики работают в штатном режиме на фоне информации об... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T11:46
2026-11-25T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Центральное отделение Социального фонда России (СФР) по Крыму и клиентские службы в регионах республики работают в штатном режиме на фоне информации об отключениях света на полуострове в ближайшие 10 дней. Офисы обеспечены генераторами, рассказали РИА Новости Крым в Отделении СФР по Республике Крым.Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней с 08:00 до 21:00. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.Кроме того, в субботу, 28 ноября, в 21 клиентской службе по всему полуострову планируется провести день открытых дверей. В Симферополе офис будет работать с 9:00 до 16:00, в Керчи и Ялте - с 9:00 до 15:00, в остальных городах и районах - с 9:00 до 13:00. Прийти можно как по предварительной записи, так и без нее.В крымском отделении СФР отметили, что дополнительные дни приема граждан клиентские офисы проводят традиционно в последнюю субботу месяца.С графиком работы клиентских служб можно ознакомиться на официальном сайте СФР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают троллейбусы в Симферополе и Севастополе при отключениях светаСитуация с электричеством в Крыму утром 25 ноября – где нет светаНовости Севастополя: с 25 ноября существенно ограничат подачу электричества
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Отключения света в Крыму: как работают клиентские службы Социального фонда
В Крыму отделения Социального фонда России работают штатно на фоне отключений света