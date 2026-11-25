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Обследования и медпомощь: как работают больницы Крыма при отключениях

Обследования и медпомощь: как работают больницы Крыма при отключениях - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Обследования и медпомощь: как работают больницы Крыма при отключениях

Больницы и поликлиники Крыма обеспечены генераторами. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве здравоохранения. РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T14:08

2026-11-25T14:08

2026-11-25T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Больницы и поликлиники Крыма обеспечены генераторами. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.В министерстве отметили, что медицинская помощь в учреждениях оказывается как в плановом, так и в экстренном порядке. На вопрос о том, смогут ли граждане в период отключения света пройти обследования с помощью УЗИ, МРТ и флюорографа, в минздраве сообщили, что диагностические исследования проводятся.Ранее сообщалось, что центральное отделение Социального фонда России по Крыму и клиентские службы в регионах республики работают в штатном режиме на фоне информации об отключениях света на полуострове в ближайшие 10 дней. Офисы обеспечены генераторами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают троллейбусы в Симферополе и Севастополе при отключениях светаСитуация с электричеством в Крыму утром 25 ноября – где нет светаНовости Севастополя: с 25 ноября существенно ограничат подачу электричества

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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