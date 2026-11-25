Обследования и медпомощь: как работают больницы Крыма при отключениях
Медицинские организации Крыма обеспечены электроснабжением - минздрав
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоНовая поликлиника Генической центральной районной больницы после капитального ремонта
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Больницы и поликлиники Крыма обеспечены генераторами. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.
Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.
"В период ограничения подачи электроэнергии медицинские организации обеспечены электроснабжением в установленном режиме. Также медицинские организации Республики Крым обеспечены резервными источниками энергоснабжения", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что медицинская помощь в учреждениях оказывается как в плановом, так и в экстренном порядке. На вопрос о том, смогут ли граждане в период отключения света пройти обследования с помощью УЗИ, МРТ и флюорографа, в минздраве сообщили, что диагностические исследования проводятся.
Ранее сообщалось, что центральное отделение Социального фонда России по Крыму и клиентские службы в регионах республики работают в штатном режиме на фоне информации об отключениях света на полуострове в ближайшие 10 дней. Офисы обеспечены генераторами.
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