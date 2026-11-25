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Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

За сутки в зоне проведения СВО армия России уничтожила еще более 1000 украинских боевиков, а также десятки единиц бронированных машин и орудий полевой... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T15:10

2026-11-25T15:10

2026-11-25T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. За сутки в зоне проведения СВО армия России уничтожила еще более 1000 украинских боевиков, а также десятки единиц бронированных машин и орудий полевой артиллерии, сообщили в сводке Министерства обороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Разгромили бригады и штурмовые полки ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял свыше 110 солдат и три автомобиля.Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали формирования, бригады и полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял до 150 военных и 13 автомобилей.Подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике врага в Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военных, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.Подразделения войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Ликвидирована живая сила и техника десантно-штурмовых, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 15 боевиков ВСУ и пять автомобилей.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты 863 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее сообщалось, что ударами Вооруженных сил России минувшей ночью поражены работавшие на ВПК Украины электроподстанции в Запорожье и Зеленодольске, промышленное предприятие по производству комплектующих для беспилотников в Черниговской области, а также железнодорожные локомотивы и судно, задействованные в перевозке вооружения и военной техники для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроноводы "Днепра" уничтожили пункты дислокации и бронетехнику ВСУСвыше 300 вражеских дронов пытались атаковать регионы РоссииРотации не будет: десантники сожгли машины с пехотинцами ВСУ на Запорожье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу