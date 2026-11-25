https://crimea.ria.ru/20261125/novosti-kryma-obeschannye-grafiki-otklyucheniy-sveta-nachnut-deystvovat-s-26-noyabrya-1161379087.html

Новости Крыма: обещанные графики отключений света начнут действовать с 26 ноября

Новости Крыма: обещанные графики отключений света начнут действовать с 26 ноября - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Новости Крыма: обещанные графики отключений света начнут действовать с 26 ноября

Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк извинился перед крымчанами за несоблюдение графика отключений электричества в среду, 25 ноября. Видеообращение он... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T13:09

2026-11-25T13:09

2026-11-25T13:35

юрий гоцанюк

отключение электроэнергии в крыму

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энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк извинился перед крымчанами за несоблюдение графика отключений электричества в среду, 25 ноября. Видеообращение он опубликовал в своем канале в МАКС."Приношу извинения крымчанам за несоблюдение сегодняшнего графика отключений электроэнергии. Это связано со снижением нагрузки на сети и проведением подготовительных мероприятий", - сказал Гоцанюк.Он отметил, что на данный момент приняты меры, включая технические решения, и с завтрашнего дня график будет соблюдаться в полном объеме.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что с 25 ноября в течение 10 дней в республике будет ограничена подача электроэнергии на 30% в период с 8:00 до 21:00. Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В среду сообщалось, что свет погас в сотнях населенных пунктов Крыма в нескольких районах в связи с проведением противоаварийных работ на территории республики, в Севастополе введен режим ограничения электроснабжения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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