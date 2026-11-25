Новости Крыма: обещанные графики отключений света начнут действовать с 26 ноября
В Крыму графики отключения света с 8 до 21 часа начнут действовать с 26 ноября - власти
13:09 25.11.2026 (обновлено: 13:35 25.11.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ "Строитель"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк извинился перед крымчанами за несоблюдение графика отключений электричества в среду, 25 ноября. Видеообращение он опубликовал в своем канале в МАКС.
"Приношу извинения крымчанам за несоблюдение сегодняшнего графика отключений электроэнергии. Это связано со снижением нагрузки на сети и проведением подготовительных мероприятий", - сказал Гоцанюк.
Он отметил, что на данный момент приняты меры, включая технические решения, и с завтрашнего дня график будет соблюдаться в полном объеме.
"Веерные отключения будут действовать с 8:00 до 21:00, в ночное время подача электроэнергии продолжится в полном объеме", - заверил Гоцанюк.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что с 25 ноября в течение 10 дней в республике будет ограничена подача электроэнергии на 30% в период с 8:00 до 21:00. Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В среду сообщалось, что свет погас в сотнях населенных пунктов Крыма в нескольких районах в связи с проведением противоаварийных работ на территории республики, в Севастополе введен режим ограничения электроснабжения.
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