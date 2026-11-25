https://crimea.ria.ru/20261125/novosti-kryma-na-utro-25-noyabrya-1161359442.html

Новости Крыма на утро 25 ноября

Новости Крыма на утро 25 ноября - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Новости Крыма на утро 25 ноября

Ночью и утром в среду, 25 ноября, в Крыму дважды объявлялась беспилотная опасность, сообщает канал оперативного информирования ГУ МЧС по РК*. В Севастополе за... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T09:30

2026-11-25T09:30

2026-11-25T09:30

новости крыма

крым

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Ночью и утром в среду, 25 ноября, в Крыму дважды объявлялась беспилотная опасность, сообщает канал оперативного информирования ГУ МЧС по РК*. В Севастополе за минувшую ночь сигнал воздушной тревоги не включали.Беспилотную опасность объявляли в Крыму в 03:17 и в 07:42, каждый раз отбой был дан спустя полчаса.Крымский мост по-прежнему закрыт для движения автомобильного транспорта, поезда и электрички следуют в штатном режиме.Утром в среду свет погас в сотнях населенных пунктов Нижнегорского, Джанкойского, Сакского, Советского, Черноморского, Красноперекопского и Бахчисарайского районов Крыма в связи с проведением работ на сетях. В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения, мощности недостаточно для подачи света по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что с 25 ноября и на 10 дней в республике будет ограничена подача электроэнергии на 30% в период с 8:00 до 21:00. Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По данным крымского гидрометцентра, 25 ноября в Крыму ожидаются дожди со снегом, сильный ветер и гололедица. Утром в среду на автодорогах на дежурстве находятся 43 единицы техники и 66 работников, 15 машин задействованы в работе, сообщили в Крымавтодоре.С 8 часов утра 25 ноября топливо по цене 100 рублей за литр можно будет купить в Крыму на автозаправках сети "Атан", с 14:00 бензин АИ-95 и дизельное топливо можно приобрести на АЗС ТЭС.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост