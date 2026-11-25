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Новая магнитная буря идет на Землю
Новая магнитная буря идет на Землю - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Новая магнитная буря идет на Землю
Магнитная буря ожидается на Земле в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T15:29
2026-11-25T15:29
2026-11-25T15:29
магнитные бури
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Магнитная буря ожидается на Земле в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации ученых, это связано с воздействием на планету корональной дыры среднего размера. Геомагнитные бури в декабре 2026По данным Лаборатории, в декабре ожидаются несколько магнитный бурь:с 4 по 5 декабря — умеренные возмущения;14 декабря — слабые возмущения;24–25 декабря — возможны слабые и средние бури;31 декабря — слабые возмущения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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магнитные бури, космос, институт солнечно-земной физики, солнце, новости
Новая магнитная буря идет на Землю
На Земле 27 ноября ожидается новая магнитная буря
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Магнитная буря ожидается на Земле в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По информации ученых, это связано с воздействием на планету корональной дыры среднего размера.
Согласно приведенному графику, магнитные возмущения усилятся сразу после полуночи и продлятся до 9 утра пятницы. Согласно расчетам ученых, буря не превысит уровня G1 (слабый).
Геомагнитные бури в декабре 2026
По данным Лаборатории, в декабре ожидаются несколько магнитный бурь:
с 4 по 5 декабря — умеренные возмущения;
14 декабря — слабые возмущения;
24–25 декабря — возможны слабые и средние бури;
31 декабря — слабые возмущения.
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