https://crimea.ria.ru/20261125/novak-rasskazal-situatsii-na-toplivnom-rynke-rossii-1161396266.html

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

Из-за ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ситуация на рынке топлива в России сейчас достаточно напряженная, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T15:40

2026-11-25T15:40

2026-11-25T16:09

александр новак

топливо

бензин

атаки всу

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ситуация на рынке топлива в России сейчас достаточно напряженная, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.Вице-премьер отметил, что власти России прилагают максимальные усилия для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе за счет поставок с ближнего и дальнего зарубежья.Александр Новак также сообщил, что в декабре будет приниматься решение о продлении запрета на экспорт бензина из России."У нас запрет продлен до конца января (2027 года - ред.). В декабре будем принимать решение в зависимости от прогноза баланса", - сказал Новак.Продолжение импорта бензина в Россию будет зависеть от ситуации на рынке РФ. При необходимости правительство будет принимать оперативные решения, добавил вице-премьер.Вместе с тем, Минэнерго РФ предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина, срок будет также зависеть от баланса на внутреннем рынке, подчеркнул Александр Новак.ВСУ не прекращают наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Он акцентировал, что в связи с этим Россия будет предпринимать ответные меры.31 октября правительство России продлило запрет на экспорт дизтоплива его производителями до конца января 2027 года.Ранее сообщалось, что производство бензина и дизеля в России наращивается, формируются запасы топлива.Также вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны и отметил, что Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 млн тонн дизтоплива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ: повреждены 12 домовРоссия готова поставлять газ в страны ЕС при их желании – НовакРоссия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, топливо, бензин, атаки всу, россия, новости