https://crimea.ria.ru/20261125/nochnye-udary-po-ukraine-razbity-elektropodstantsii-i-obekty-vpk-1161358736.html

Ночные удары по Украине: разбиты электроподстанции и объекты ВПК

Ночные удары по Украине: разбиты электроподстанции и объекты ВПК - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Ночные удары по Украине: разбиты электроподстанции и объекты ВПК

Ударами Вооруженных сил России минувшей ночью поражены работавшие на ВПК Украины электроподстанции в Запорожье и Зеленодольске, промышленное предприятие по... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T08:39

2026-11-25T08:39

2026-11-25T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Ударами Вооруженных сил России минувшей ночью поражены работавшие на ВПК Украины электроподстанции в Запорожье и Зеленодольске, промышленное предприятие по производству комплектующих для беспилотников в Черниговской области, а также железнодорожные локомотивы и судно, задействованные в перевозке вооружения и военной техники для украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По уточненным данным Минобороны, в результате ночных ударов поражены обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины электроподстанции 330 кВ в Запорожье и Зеленодольске Днепропетровской области.Кроме того, поражено промышленное предприятие в городе Сновск в Черниговской области, где производят комплектующие для украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: разбиты электроподстанции в трех областяхДвижение метро через Южный мост в Киеве остановлено до конца годаРоссийские военные ударили по портам и железной дороге на Украине

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2026

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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, удары по украине