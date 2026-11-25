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Ночные удары по Украине: разбиты электроподстанции и объекты ВПК
Ночные удары по Украине: разбиты электроподстанции и объекты ВПК - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Ночные удары по Украине: разбиты электроподстанции и объекты ВПК
Ударами Вооруженных сил России минувшей ночью поражены работавшие на ВПК Украины электроподстанции в Запорожье и Зеленодольске, промышленное предприятие по... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Ударами Вооруженных сил России минувшей ночью поражены работавшие на ВПК Украины электроподстанции в Запорожье и Зеленодольске, промышленное предприятие по производству комплектующих для беспилотников в Черниговской области, а также железнодорожные локомотивы и судно, задействованные в перевозке вооружения и военной техники для украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По уточненным данным Минобороны, в результате ночных ударов поражены обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины электроподстанции 330 кВ в Запорожье и Зеленодольске Днепропетровской области.Кроме того, поражено промышленное предприятие в городе Сновск в Черниговской области, где производят комплектующие для украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: разбиты электроподстанции в трех областяхДвижение метро через Южный мост в Киеве остановлено до конца годаРоссийские военные ударили по портам и железной дороге на Украине
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, удары по украине
Ночные удары по Украине: разбиты электроподстанции и объекты ВПК
ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Ударами Вооруженных сил России минувшей ночью поражены работавшие на ВПК Украины электроподстанции в Запорожье и Зеленодольске, промышленное предприятие по производству комплектующих для беспилотников в Черниговской области, а также железнодорожные локомотивы и судно, задействованные в перевозке вооружения и военной техники для украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – сообщили в военном ведомстве РФ.
По уточненным данным Минобороны, в результате ночных ударов поражены обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины электроподстанции 330 кВ в Запорожье и Зеленодольске Днепропетровской области.
Кроме того, поражено промышленное предприятие в городе Сновск в Черниговской области, где производят комплектующие для украинских беспилотников.
"Поражены два железнодорожных локомотива в Днепропетровске, задействованных для перевозки вооружения и военной техники; морское судно типа "сухогруз" в порту Черноморск, доставившее на Украину грузы военного назначения", – добавили в оборонном ведомстве.
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