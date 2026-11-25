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На ЮБК из-за снега затруднено движение
На ЮБК из-за снега затруднено движение - РИА Новости Крым, 25.11.2026
На ЮБК из-за снега затруднено движение
На автодороге Симферополь — Алушта — Ялта наблюдаются затруднения в движении из-за снегопада. Об этом сообщили в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T11:48
2026-11-25T11:48
2026-11-25T11:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. На автодороге Симферополь — Алушта — Ялта наблюдаются затруднения в движении из-за снегопада. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".На месте работают четыре комбинированные дорожные машины, проводится обработка и очистка дороги, уточнили в пресс-службе.Отдельно в ведомстве обратили внимание водителей на использование зимней резины."Автомобили на летних шинах теряют сцепление с дорогой, буксуют и застревают, создавая заторы. В результате затрудняется проезд спецтехники, которая должна своевременно выполнять работы по обработке и очистке дорожного покрытия", — подчеркнули в "Крымавтодоре", попросив водителей не выезжать на летней резине.Утром в среду на дорогах Крыма на дежурстве находились 43 единицы техники и 66 работников, 15 машин задействованы в работе.Дорожные службы Крыма готовы к зиме на 98 процентов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На содержание крымских дорог направят 7 миллиардов рублей На Ангарском перевале в Крыму сильный ветер и снегГоры Крыма заметет снегом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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На ЮБК из-за снега затруднено движение
На трассе Симферополь — Алушта — Ялта затруднено движение из-за снега
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. На автодороге Симферополь — Алушта — Ялта наблюдаются затруднения в движении из-за снегопада. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".
"На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта наблюдаются затруднения в движении сразу на двух участках: от памятника "Шапка Партизана" до Ангарского перевала и от Лучистого до Перевального", - говорится в сообщении.
На месте работают четыре комбинированные дорожные машины, проводится обработка и очистка дороги, уточнили в пресс-службе.
Отдельно в ведомстве обратили внимание водителей на использование зимней резины.
"Автомобили на летних шинах теряют сцепление с дорогой, буксуют и застревают, создавая заторы. В результате затрудняется проезд спецтехники, которая должна своевременно выполнять работы по обработке и очистке дорожного покрытия", — подчеркнули в "Крымавтодоре", попросив водителей не выезжать на летней резине.
Утром в среду на дорогах Крыма на дежурстве находились
43 единицы техники и 66 работников, 15 машин задействованы в работе.
Дорожные службы Крыма готовы к зиме на 98 процентов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказала специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.
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