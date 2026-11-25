https://crimea.ria.ru/20261125/na-stantsii-taman-uvelichat-vremya-stoyanki-elektrichek-v-krym-1161361936.html

На станции Тамань увеличат время стоянки электричек в Крым

На станции Тамань увеличат время стоянки электричек в Крым - РИА Новости Крым, 25.11.2026

На станции Тамань увеличат время стоянки электричек в Крым

Со среды, 25 ноября, будет увеличено время стоянки пригородных поездов на станции Тамань-Пассажирская. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T11:02

2026-11-25T11:02

2026-11-25T11:02

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юппк "южная пригородная пассажирская компания"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Со среды, 25 ноября, будет увеличено время стоянки пригородных поездов на станции Тамань-Пассажирская. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).По данным ЮППК, также незначительно корректируется расписание электричек на участках Керчь-Южная Новый парк – Петрово, Семь Колодезей – Керчь-Южная Новый парк, Останино – Багерово. Ознакомиться с корректировками можно на сайте ЮППК.Ранее сообщалось, что 25 ноября из Крыма в Тамань и Анапу будут курсировать семь пригородных поездов. В Крым с городов Кубани также запустят семь электричек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять поездов крымского направления задерживаются из-за непогодыИз Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикамГде и как можно купить билет на электричку с Кубани в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости, тамань, краснодарский край, электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания"