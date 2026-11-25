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На подъеме к Ангарскому перевалу закрыли движение по одной из полос
На подъеме к Ангарскому перевалу закрыли движение по одной из полос - РИА Новости Крым, 25.11.2026
На подъеме к Ангарскому перевалу закрыли движение по одной из полос
В Крыму на подъеме к Ангарскому перевалу из-за снегопада застряли грузовики – движение по одной из полос закрыли. Об этом сообщили в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T13:22
2026-11-25T13:22
2026-11-25T13:25
ангарский перевал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на подъеме к Ангарскому перевалу из-за снегопада застряли грузовики – движение по одной из полос закрыли. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".На подъеме к Ангарскому перевалу со стороны Симферополя продолжаются работы по освобождению застрявших грузовых автомобилей, проинформировали на предприятии. Для расчистки проезжей части привлечена дополнительная техника – задействованы пять комбинированных дорожных машин (КДМ)Ранее на предприятии сообщали о затруднениях в движении на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта сразу на двух участках: от памятника "Шапка Партизана" до Ангарского перевала и от Лучистого до Перевального.Утром в среду на дорогах Крыма на дежурстве находились 43 единицы техники и 66 работников, 15 машин задействованы в работе.Дорожные службы Крыма готовы к зиме на 98 процентов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На содержание крымских дорог направят 7 миллиардов рублей На Ангарском перевале в Крыму сильный ветер и снегГоры Крыма заметет снегом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ангарский перевал
На подъеме к Ангарскому перевалу закрыли движение по одной из полос
В Крыму закрыли движение на подъеме к Ангарскому перевалу по одной из полос
13:22 25.11.2026 (обновлено: 13:25 25.11.2026)