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Минтранс увеличит число поездов в сообщении с Крымом

Минтранс увеличит число поездов в сообщении с Крымом - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Минтранс увеличит число поездов в сообщении с Крымом

В случае роста пассажиропотока на крымском направлении будут предоставлены дополнительные поезда, к настоящему времени необходимые провозные емкости на железной РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T13:28

2026-11-25T13:28

2026-11-25T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В случае роста пассажиропотока на крымском направлении будут предоставлены дополнительные поезда, к настоящему времени необходимые провозные емкости на железной дороге в сторону Крыма обеспечены, в сообщил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.В связи с временным ограничением движения транспорта по автомобильной части Крымского моста Минтранс России подготовил инструкции по организации перевозок пассажиров между Краснодарским краем и Крымом.Как отметили в ведомстве, движение пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста осуществляется в полном объеме. Пассажирские перевозки в Крым и обратно поездами "Таврия" обеспечивает компания "Гранд Сервис Экспресс". Актуальное расписание поездов, а также покупка билетов доступны на официальном сайте перевозчика.В настоящее время поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк. От Керчи и далее по территории Крыма и в Севастополь, а также в обратном направлении для пассажиров организована перевозка автобусами, расписание которых синхронизировано с прибытием и отправлением поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переправлять паромами из Крыма на материк будут только машины приезжихТрасса Р-280 "Новороссия" в Крым и из Крыма: что нужно знать автомобилистамРоссия будет усиливать защиту сухопутного коридора в Крым – Путин

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