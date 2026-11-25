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Крымский мост: что известно о сроках восстановления
Крымский мост: что известно о сроках восстановления - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Крымский мост: что известно о сроках восстановления
Глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров заявил, что говорить о сроках восстановления автомобильной части Крымского моста пока рано – специалисты проводят необходимые... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T13:42
2026-11-25T13:42
2026-11-25T14:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров заявил, что говорить о сроках восстановления автомобильной части Крымского моста пока рано – специалисты проводят необходимые обследования. Конечные итоги восстановления моста определит рабочая группа.Глава минтранса РФ отметил, что грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом сохранено в прежнем объеме. "Грузовое сообщение сохранено в прежнем объеме, логистические схемы налажены", – сказал Ядров.Также министр подчеркнул, что необходимое количество поездов в сторону Крыма сейчас обеспечено. В случае роста пассажиропотока будут предоставлены дополнительные составы.На Крымском мосту после ударов ВСУ 16-19 ноября повреждены основная балка арочного пролета и сама арка.В связи с временным ограничением движения транспорта по автомобильной части Крымского моста Минтранс России подготовил инструкции по организации перевозок пассажиров между Краснодарским краем и Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе сильный ветер: 25 ноября могут ограничить работу переправыПереправлять паромами из Крыма на материк будут только машины приезжихТрасса Р-280 "Новороссия" в Крым и из Крыма: что нужно знать автомобилистам
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Крымский мост: что известно о сроках восстановления
О сроках восстановления Крымского моста говорить преждевременно – минтранс
13:42 25.11.2026 (обновлено: 14:00 25.11.2026)