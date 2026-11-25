https://crimea.ria.ru/20261125/krymchanin-ugovoril-16-letnikh-parney-stat-dropperami---zavedeno-delo-1161359617.html
Крымчанин уговорил 16-летних парней стать дропперами - заведено дело
Крымчанин уговорил 16-летних парней стать дропперами - заведено дело - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Крымчанин уговорил 16-летних парней стать дропперами - заведено дело
В Симферопольском районе Крыма местный житель привлек к незаконному обороту денег на счетах двоих 16-летних подростков. В отношении молодых людей теперь... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T09:42
2026-11-25T09:42
2026-11-25T09:42
крым
новости крыма
мвд по республике крым
дети
закон и право
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма местный житель привлек к незаконному обороту денег на счетах двоих 16-летних подростков. В отношении молодых людей теперь возбуждено уголовное дело, сообщили в региональной полиции.Противоправную деятельность, связанную с неправомерным оборотом средств платежей, выявили сотрудники Отдела МВД России по Симферопольскому району.По предварительным данным, местный житель предлагал знакомым подросткам передавать ему банковские карты для проведения финансовых операций, обещая вознаграждение в размере 5% от сумм транзакций. В частности, одному из несовершеннолетних он гарантировал указанный процент от операций, а второму дополнительно предложил единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. При этом злоумышленник убеждал подростков в законности действий, ссылаясь на необходимость использования счетов для операций с криптовалютой.Затем несовершеннолетние получили уведомления о блокировке банковских счетов из-за подозрительных операций. При этом обещанное вознаграждение ни один из них не получил.Сейчас в отношении двух 16‑летних местных жителей возбуждены уголовные дела по факту "неправомерного оборота средств платежей".Материалы в отношении мужчины, направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.Ранее в Крыму 18-летняя девушка помогала мошенникам посредством предоставления своих банковских карт в "аренду". За время сотрудничества с аферистами через счета девушки прошло почти 700 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не более 30 тысяч – зачем хотят ограничить банковские операции в РоссииНа какие преступления идут подростки в Крыму – данные СККрымчане отдали кибермошенникам более 32 млн рублей за неделю
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_69752bace9197851a236e94ecb446c18.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, мвд по республике крым, дети, закон и право
Крымчанин уговорил 16-летних парней стать дропперами - заведено дело
Крымчанин привлек к дропперству двоих подростков
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма местный житель привлек к незаконному обороту денег на счетах двоих 16-летних подростков. В отношении молодых людей теперь возбуждено уголовное дело, сообщили в региональной полиции.
Противоправную деятельность, связанную с неправомерным оборотом средств платежей, выявили сотрудники Отдела МВД России по Симферопольскому району.
По предварительным данным, местный житель предлагал знакомым подросткам передавать ему банковские карты для проведения финансовых операций, обещая вознаграждение в размере 5% от сумм транзакций. В частности, одному из несовершеннолетних он гарантировал указанный процент от операций, а второму дополнительно предложил единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. При этом злоумышленник убеждал подростков в законности действий, ссылаясь на необходимость использования счетов для операций с криптовалютой.
"Первоначально двое 16‑летних юношей отказались от участия в сомнительной схеме, однако в ходе последующих личных встреч фигурант продолжил склонять их к противоправным действиям. В результате подростки согласились на предложенные условия: они передали мужчине банковские карты, а затем предоставили данные, необходимые для доступа к мобильным банковским приложениям", - рассказали в МВД.
Затем несовершеннолетние получили уведомления о блокировке банковских счетов из-за подозрительных операций. При этом обещанное вознаграждение ни один из них не получил.
Сейчас в отношении двух 16‑летних местных жителей возбуждены уголовные дела по факту "неправомерного оборота средств платежей".
Материалы в отношении мужчины, направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Ранее в Крыму 18-летняя девушка помогала
мошенникам посредством предоставления своих банковских карт в "аренду". За время сотрудничества с аферистами через счета девушки прошло почти 700 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: