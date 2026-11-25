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Крымчанин уговорил 16-летних парней стать дропперами - заведено дело

Крымчанин уговорил 16-летних парней стать дропперами - заведено дело - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Крымчанин уговорил 16-летних парней стать дропперами - заведено дело

В Симферопольском районе Крыма местный житель привлек к незаконному обороту денег на счетах двоих 16-летних подростков. В отношении молодых людей теперь... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T09:42

2026-11-25T09:42

2026-11-25T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма местный житель привлек к незаконному обороту денег на счетах двоих 16-летних подростков. В отношении молодых людей теперь возбуждено уголовное дело, сообщили в региональной полиции.Противоправную деятельность, связанную с неправомерным оборотом средств платежей, выявили сотрудники Отдела МВД России по Симферопольскому району.По предварительным данным, местный житель предлагал знакомым подросткам передавать ему банковские карты для проведения финансовых операций, обещая вознаграждение в размере 5% от сумм транзакций. В частности, одному из несовершеннолетних он гарантировал указанный процент от операций, а второму дополнительно предложил единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. При этом злоумышленник убеждал подростков в законности действий, ссылаясь на необходимость использования счетов для операций с криптовалютой.Затем несовершеннолетние получили уведомления о блокировке банковских счетов из-за подозрительных операций. При этом обещанное вознаграждение ни один из них не получил.Сейчас в отношении двух 16‑летних местных жителей возбуждены уголовные дела по факту "неправомерного оборота средств платежей".Материалы в отношении мужчины, направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.Ранее в Крыму 18-летняя девушка помогала мошенникам посредством предоставления своих банковских карт в "аренду". За время сотрудничества с аферистами через счета девушки прошло почти 700 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не более 30 тысяч – зачем хотят ограничить банковские операции в РоссииНа какие преступления идут подростки в Крыму – данные СККрымчане отдали кибермошенникам более 32 млн рублей за неделю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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