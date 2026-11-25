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Крымчане отдали кибермошенникам более 32 млн рублей за неделю

Крымчане отдали кибермошенникам более 32 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Крымчане отдали кибермошенникам более 32 млн рублей за неделю

За минувшую неделю крымчане отдали кибермошенникам более 32,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T09:11

2026-11-25T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. За минувшую неделю крымчане отдали кибермошенникам более 32,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Основные схемы кибераферистов, на которые попались крымчане на этой неделе: звонки от имени якобы сотрудников служб доставки и государственных организаций, сообщения о взломе учетных записей на портале "Госуслуги" и перевод денег на "безопасный счет", дополнительный заработок и покупки товаров через интернет.Так, 43-летняя жительница Ленинского района потеряла почти 115 тысяч рублей, пытаясь заработать в интернете. Женщина откликнулась на объявление о дополнительном доходе за "лайки" на товарах торговой площадки. После нескольких выполненных заданий куратор предложил ей перейти к более прибыльным операциям, для которых требовалось выкупать товары за собственные средства. Обещая возврат вложений с комиссией, мошенник убедил крымчанку совершить пять денежных переводов. Когда от нее потребовали внести еще больше денег, женщина поняла, что стала жертвой обмана.Ранее сообщалось, что шесть жителей Севастополя стали жертвами лжепродавцов электростанций. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пенсионерке начислили 26 млрд рублей неустойки за отказ снести сарайНовая схема: мошенники начали рассылать россиянам фишинговые ссылкиНе более 30 тысяч – зачем хотят ограничить банковские операции в России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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