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Красноперекопск станет "Населенным пунктом воинской доблести"
Красноперекопск станет "Населенным пунктом воинской доблести" - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Красноперекопск станет "Населенным пунктом воинской доблести"
Государственный Совет Крыма поддержал решение о присвоении городу Красноперекопску почетного звания "Населенный пункт воинской доблести" – об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T12:58
2026-11-25T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Государственный Совет Крыма поддержал решение о присвоении городу Красноперекопску почетного звания "Населенный пункт воинской доблести" – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.Почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" является республиканским, отметил он, так как в 2019 году в Госсовете были приняты соответствующие законы о его присвоении.В Крыму есть города-герои – Керчь и Севастополь, но помимо них на карте нашего полуострова немало и других рубежей, где буквально каждый метр земли полит кровью солдат и, к сожалению, мирных жителей, заметил собеседник.Госсовет не мог не поддержать данную инициативу, исходящую от самих жителей города, отметил Шантаев. Основанием для присвоения звания, по его словам, стала трудоемкая работа в архивах по документальному подтверждению событий Великой Отечественной войны на территории города.После официального присвоенное звания муниципалитет получит право, если захочет им воспользоваться, внести измени в свое название. Также соответствующие изменения будут внесены в исторические справки во всех справочниках, в том числе электронных, а в городе будет установлена стела "Населенный пункт воинской доблести", добавил Роман Шантаев."Но самое главное даже не в названии самого муниципалитета, а в самом факте, и в том, что будет и место, где это будет отражено, и исторические документы, которые будут это подтверждать. И я надеюсь, будут организованы школьные экскурсии, чтобы каждый ребенок знал и понимал, в каких героических сражениях участвовали наши деды и прадеды во время освобождении нашего полуострова", – подытожил собеседник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Несостоявшийся Готенланд: начало Великой Отечественной войны в КрымуДень начала войны: как нацисты бомбили Севастополь – инфографика"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны
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новости крыма, красноперекопск, крым, история
Красноперекопск станет "Населенным пунктом воинской доблести"
В Крыму звание "Населенный пункт воинской доблести" присвоят городу Красноперекопску
12:58 25.11.2026 (обновлено: 13:00 25.11.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым.
Государственный Совет Крыма поддержал решение о присвоении городу Красноперекопску почетного звания "Населенный пункт воинской доблести" – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.
Почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" является республиканским, отметил он, так как в 2019 году в Госсовете были приняты соответствующие законы о его присвоении.
В Крыму есть города-герои – Керчь и Севастополь, но помимо них на карте нашего полуострова немало и других рубежей, где буквально каждый метр земли полит кровью солдат и, к сожалению, мирных жителей, заметил собеседник.
"В 2020 году звание получил город Армянск, а в 2023 в июне – село Ишунь Красноперекопского района. В мае этого года мы приняли закон по Евпатории, присвоив городу аналогичное звание. И сейчас Красноперекопск становится вторым городом в этом году и четвертым населенным пунктом Крыма за всю историю существования звания", – сказал спикер.
Госсовет не мог не поддержать данную инициативу, исходящую от самих жителей города, отметил Шантаев. Основанием для присвоения звания, по его словам, стала трудоемкая работа в архивах по документальному подтверждению событий Великой Отечественной войны на территории города.
"Подтвержден каждый факт обороны 1941 года: например, создание истребительного батальона, штурма 1944 года – все выверено документально. Будет принято не просто постановление, будет принят закон – ведь такими званиями просто так не разбрасываются, потому что все факты должны быть выверены и документально подтверждены", – подчеркнул председатель профильного комитета.
После официального присвоенное звания муниципалитет получит право, если захочет им воспользоваться, внести измени в свое название. Также соответствующие изменения будут внесены в исторические справки во всех справочниках, в том числе электронных, а в городе будет установлена стела "Населенный пункт воинской доблести", добавил Роман Шантаев.
"Но самое главное даже не в названии самого муниципалитета, а в самом факте, и в том, что будет и место, где это будет отражено, и исторические документы, которые будут это подтверждать. И я надеюсь, будут организованы школьные экскурсии, чтобы каждый ребенок знал и понимал, в каких героических сражениях участвовали наши деды и прадеды во время освобождении нашего полуострова", – подытожил собеседник.
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