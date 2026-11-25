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Красноперекопск станет "Населенным пунктом воинской доблести"

Красноперекопск станет "Населенным пунктом воинской доблести" - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Красноперекопск станет "Населенным пунктом воинской доблести"

Государственный Совет Крыма поддержал решение о присвоении городу Красноперекопску почетного звания "Населенный пункт воинской доблести" – об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T12:58

2026-11-25T12:58

2026-11-25T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Государственный Совет Крыма поддержал решение о присвоении городу Красноперекопску почетного звания "Населенный пункт воинской доблести" – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.Почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" является республиканским, отметил он, так как в 2019 году в Госсовете были приняты соответствующие законы о его присвоении.В Крыму есть города-герои – Керчь и Севастополь, но помимо них на карте нашего полуострова немало и других рубежей, где буквально каждый метр земли полит кровью солдат и, к сожалению, мирных жителей, заметил собеседник.Госсовет не мог не поддержать данную инициативу, исходящую от самих жителей города, отметил Шантаев. Основанием для присвоения звания, по его словам, стала трудоемкая работа в архивах по документальному подтверждению событий Великой Отечественной войны на территории города.После официального присвоенное звания муниципалитет получит право, если захочет им воспользоваться, внести измени в свое название. Также соответствующие изменения будут внесены в исторические справки во всех справочниках, в том числе электронных, а в городе будет установлена стела "Населенный пункт воинской доблести", добавил Роман Шантаев."Но самое главное даже не в названии самого муниципалитета, а в самом факте, и в том, что будет и место, где это будет отражено, и исторические документы, которые будут это подтверждать. И я надеюсь, будут организованы школьные экскурсии, чтобы каждый ребенок знал и понимал, в каких героических сражениях участвовали наши деды и прадеды во время освобождении нашего полуострова", – подытожил собеседник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Несостоявшийся Готенланд: начало Великой Отечественной войны в КрымуДень начала войны: как нацисты бомбили Севастополь – инфографика"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, красноперекопск, крым, история