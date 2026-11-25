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"Херсонес Таврический" – единственный в России музей с филиалом в новых регионах

"Херсонес Таврический" – единственный в России музей с филиалом в новых регионах - РИА Новости Крым, 25.11.2026

"Херсонес Таврический" – единственный в России музей с филиалом в новых регионах

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" – единственный пока в стране музей, у которого есть филиал на новых территориях России: два года назад в его состав... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T10:48

2026-11-25T10:48

2026-11-25T10:48

историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" – единственный пока в стране музей, у которого есть филиал на новых территориях России: два года назад в его состав вошел заповедник "Каменная могила" в Запорожской области. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор музея Елена Морозова.По ее словам, штат филиала значительно вырос: если при передаче там было меньше десятка человек, то сейчас служит более 40. "Люди возвращаются и хотят работать в заповеднике "Каменная могила", – подчеркнула директор музея.Кроме того, она рассказала, что уже проведена вторая очередь благоустройства – дорог, тропинок, навигационных систем. Также создано рекреационное пространство на научной основе – "Скифский стан". В следующем году планируется еще одна очередь благоустройства и создание арт-пространства "Петрографград", где посетителям будут рассказывать о петроглифах.Заместитель директора по научной работе Лариса Седикова, в свою очередь, назвала заповедник "Каменная могила" уникальным памятником первобытной культуры.По ее словам, в прошлом году прошла совместная конференция "Херсонеса Таврического" с этим филиалом, а в этом году выпущен сборник-монография по материалам работы заповедника.Также замдиректора по развитию Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Наталья Коробицина добавила, что в заповеднике "Каменная могила" делают онлайн-выставки, а на территории Херсонеса проходят капсульные выставки с предметами из филиала – для тех, кто пока не может приехать туда лично.Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области начали передавать в ведение федерального учреждения, музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе, еще в январе 2023 года. При этом, как рассказывал тогда РИА Новости Крым министр культуры Запорожской области Юрий Кованов, все объекты культуры на освобожденной территории Запорожской области нуждаются в федеральной помощи и поддержке, поскольку в украинское время "культура здесь была сильно недофинансирована". И заповедник "Каменная могила", переданный "Херсонесу Таврическому", не стал исключением.Инициативу о вхождение Национального историко-археологического заповедника "Каменная могила" в состав Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" на территории Севастополя поддержал президент России Владимир Путин, выступая на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского военно-исторического общества еще в ноябре 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонесе создают новую магистральную экспозициюЗапрет оборота земли с воинскими захоронениями: что закон даст КрымуВ Москве прошла конференция к 200-летию Керченского музея древностей

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