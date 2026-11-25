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Как работают троллейбусы в Симферополе и Севастополе при отключениях света
Как работают троллейбусы в Симферополе и Севастополе при отключениях света - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Как работают троллейбусы в Симферополе и Севастополе при отключениях света
В связи с ограничением электроснабжения в среду в Симферополе предусмотрено обесточивание нескольких участков троллейбусной сети, из-за чего изменены схемы... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T09:20
2026-11-25T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В связи с ограничением электроснабжения в среду в Симферополе предусмотрено обесточивание нескольких участков троллейбусной сети, из-за чего изменены схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили ГУП РК "Крымтроллейбус". В Севастополе, по данным дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, на одних маршрутах троллейбусы не осуществляют движение, на других двигаются с увеличенным интервалом.Так, в связи с ограничением электроснабжения и обесточиванием ряда участков контактной сети временно изменены схемы движения троллейбусных маршрутов в Симферополе от гостиницы "Москва" до Марьино и от площади Амет-Хана Султана (Центральный рынок) до 7-й городской больницы и ул. Балаклавской."В связи с этим троллейбусные маршруты будут работать по сокращенным схемам", – предупредили в "Крымтроллейбусе".При этом по маршруту 4Т – от площади Амет-Хана Султана до гостиницы "Москва" будет перемещаться 8 единиц подвижного состава в интервальном режиме, а по маршруту 4АТ – от ул. Арабатской до гостиницы "Москва" – две единицы."6Т – от площади Советской до гостиницы "Москва". 7Т – от площади Амет-Хана Султана до Свободы (10 единиц подвижного состава в интервальном режиме). 9Т – от площади Амет-Хана Султана до пгт. Аэрофлотского", – уточнили на предприятии.Дублироваться обесточенные участки троллейбусной сети будут следующими автобусными маршрутами:По данным дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, в среду, 25 ноября, троллейбусы № 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 76 ходят с увеличенным интервалом."Троллейбусы других маршрутов не осуществляют движение", – сказано в сообщении учреждения в МАКС.Кроме того, автобусы № 20, 23*, 72 временно не осуществляют движение, уточнили в дирекции."По троллейбусным маршрутам № 7А, 10, 20 временно запущены автобусы. Расписания не действуют, отправление осуществляется по оперативным интервалам. Автобусы всех маршрутов могут следовать с увеличенным интервалом", –добавили в компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, севастополь, транспорт, общественный транспорт, логистика
Как работают троллейбусы в Симферополе и Севастополе при отключениях света
В Симферополе и Севастополе временно изменили схему движения троллейбусов - маршруты
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В связи с ограничением электроснабжения в среду в Симферополе предусмотрено обесточивание нескольких участков троллейбусной сети, из-за чего изменены схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили ГУП РК "Крымтроллейбус". В Севастополе, по данным дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, на одних маршрутах троллейбусы не осуществляют движение, на других двигаются с увеличенным интервалом.
Так, в связи с ограничением электроснабжения и обесточиванием ряда участков контактной сети временно изменены схемы движения троллейбусных маршрутов в Симферополе от гостиницы "Москва" до Марьино и от площади Амет-Хана Султана (Центральный рынок) до 7-й городской больницы и ул. Балаклавской.
"В связи с этим троллейбусные маршруты будут работать по сокращенным схемам", – предупредили в "Крымтроллейбусе".
При этом по маршруту 4Т – от площади Амет-Хана Султана до гостиницы "Москва" будет перемещаться 8 единиц подвижного состава в интервальном режиме, а по маршруту 4АТ – от ул. Арабатской до гостиницы "Москва" – две единицы.
"6Т – от площади Советской до гостиницы "Москва". 7Т – от площади Амет-Хана Султана до Свободы (10 единиц подвижного состава в интервальном режиме). 9Т – от площади Амет-Хана Султана до пгт. Аэрофлотского", – уточнили на предприятии.
Дублироваться обесточенные участки троллейбусной сети будут следующими автобусными маршрутами:
—Маршрут 4Т: автобусный маршрут № 54, схема движения которого будет продлена до Марьино; автобусы № 41, 63 и 15Т, следующие от Центрального рынка.
—Маршрут 7Т: на участке от Пневматики до Центрального рынка заменят автобусы № 6, 25, 62 и 96.
—Маршрут 9Т: замена автобусном № 98.
"Просим пассажиров учитывать данную информацию при планировании своих поездок и пользоваться дублирующими маршрутами общественного транспорта. Информация об оперативных изменениях и восстановлении движения троллейбусных маршрутов по установленным схемам будет публиковаться в группе "Маршрутная сеть", – предупредили в компании-перевозчике.
По данным дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, в среду, 25 ноября, троллейбусы № 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 76 ходят с увеличенным интервалом.
"Троллейбусы других маршрутов не осуществляют движение", – сказано в сообщении учреждения в МАКС.
Кроме того, автобусы № 20, 23*, 72 временно не осуществляют движение, уточнили в дирекции.
"По троллейбусным маршрутам № 7А, 10, 20 временно запущены автобусы. Расписания не действуют, отправление осуществляется по оперативным интервалам. Автобусы всех маршрутов могут следовать с увеличенным интервалом", –добавили в компании.
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