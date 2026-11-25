https://crimea.ria.ru/20261125/kak-poluchit-ostatok-matkapitala-v-krymu-edinovremennoy-vyplatoy-1161344484.html
Как получить остаток маткапитала в Крыму единовременной выплатой
Как получить остаток маткапитала в Крыму единовременной выплатой - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Как получить остаток маткапитала в Крыму единовременной выплатой
С начала года 220 крымских семей получили остаток материнского капитала в виде единовременной выплаты. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T18:53
2026-11-25T18:53
2026-11-25T18:53
крым
соцзащита
соцвыплаты
отделение социального фонда россии по республике крым
материнский капитал
общество
пособия и выплаты
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111777/27/1117772786_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b1d9f18e35aa8eac7ccfee50a1c8a9cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. С начала года 220 крымских семей получили остаток материнского капитала в виде единовременной выплаты. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.Получить оставшиеся средства материнского капитала можно, когда сумма на сертификате не превышает 10 тысяч рублей. При этом не имеет значения, сколько лет ребенку, а также доход и имущество семьи. Полученные деньги родители вправе использовать по своему усмотрению, отметили в пресс-службе.Размер выплаты определяется по фактическому остатку на сертификате на день обращения. Главное условие — все процедуры по распоряжению материнским капиталом на другие направления должны быть завершены. Например, при получении ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет остаток можно оформить только после ее последнего перечисления, добавили в фонде.С начала текущего года более 6,3 тысячи семей в Крыму оплатили обучение детей материнским капиталом на сумму свыше 524 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начались выплаты по страхованию военных рисковКакие федеральные социальные выплаты положены в РоссииПособие по беременности для студенток - когда повысят выплаты
https://crimea.ria.ru/20261124/gosduma-utverdila-federalnyy-byudzhet-na-tri-goda-1161338674.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111777/27/1117772786_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_cd4d4df0e6192893668ee67b4923f4ac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, соцзащита, соцвыплаты, отделение социального фонда россии по республике крым, материнский капитал, общество, пособия и выплаты, новости крыма
Как получить остаток маткапитала в Крыму единовременной выплатой
В Крыму 220 семей получили остаток материнского капитала единовременной выплатой
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. С начала года 220 крымских семей получили остаток материнского капитала в виде единовременной выплаты. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.
"С начала года 220 крымских семей получили остаток материнского капитала в виде единовременной выплаты. На эти цели перечислено более 1,2 млн рублей", — говорится в сообщении.
Получить оставшиеся средства материнского капитала можно, когда сумма на сертификате не превышает 10 тысяч рублей. При этом не имеет значения, сколько лет ребенку, а также доход и имущество семьи. Полученные деньги родители вправе использовать по своему усмотрению, отметили в пресс-службе.
Размер выплаты определяется по фактическому остатку на сертификате на день обращения. Главное условие — все процедуры по распоряжению материнским капиталом на другие направления должны быть завершены. Например, при получении ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет остаток можно оформить только после ее последнего перечисления, добавили в фонде.
Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, в случае положительного решения средства поступят в течение следующих пяти рабочих дней. Узнать размер оставшейся суммы можно самостоятельно, заказав выписку в личном кабинете на портале госуслуг, подытожили в ведомстве.
С начала текущего года более 6,3 тысячи семей в Крыму оплатили
обучение детей материнским капиталом на сумму свыше 524 миллионов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: