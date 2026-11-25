https://crimea.ria.ru/20261125/kak-poluchit-ostatok-matkapitala-v-krymu-edinovremennoy-vyplatoy-1161344484.html

Как получить остаток маткапитала в Крыму единовременной выплатой

Как получить остаток маткапитала в Крыму единовременной выплатой - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Как получить остаток маткапитала в Крыму единовременной выплатой

С начала года 220 крымских семей получили остаток материнского капитала в виде единовременной выплаты. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T18:53

2026-11-25T18:53

2026-11-25T18:53

крым

соцзащита

соцвыплаты

отделение социального фонда россии по республике крым

материнский капитал

общество

пособия и выплаты

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111777/27/1117772786_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b1d9f18e35aa8eac7ccfee50a1c8a9cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. С начала года 220 крымских семей получили остаток материнского капитала в виде единовременной выплаты. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.Получить оставшиеся средства материнского капитала можно, когда сумма на сертификате не превышает 10 тысяч рублей. При этом не имеет значения, сколько лет ребенку, а также доход и имущество семьи. Полученные деньги родители вправе использовать по своему усмотрению, отметили в пресс-службе.Размер выплаты определяется по фактическому остатку на сертификате на день обращения. Главное условие — все процедуры по распоряжению материнским капиталом на другие направления должны быть завершены. Например, при получении ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет остаток можно оформить только после ее последнего перечисления, добавили в фонде.С начала текущего года более 6,3 тысячи семей в Крыму оплатили обучение детей материнским капиталом на сумму свыше 524 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начались выплаты по страхованию военных рисковКакие федеральные социальные выплаты положены в РоссииПособие по беременности для студенток - когда повысят выплаты

https://crimea.ria.ru/20261124/gosduma-utverdila-federalnyy-byudzhet-na-tri-goda-1161338674.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, соцзащита, соцвыплаты, отделение социального фонда россии по республике крым, материнский капитал, общество, пособия и выплаты, новости крыма