https://crimea.ria.ru/20261125/kak-budut-khodit-elektrichki-iz-kryma-na-kuban-i-obratno-26-noyabrya-1161400746.html

Как будут ходить электрички из Крыма на Кубань и обратно 26 ноября

Как будут ходить электрички из Крыма на Кубань и обратно 26 ноября - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Как будут ходить электрички из Крыма на Кубань и обратно 26 ноября

В четверг, 26 ноября, из Крыма в Краснодарский край (Тамань и Анапа) будут курсировать семь пригородных поездов. В Крым из городов Кубани также запустят семь... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T17:31

2026-11-25T17:31

2026-11-25T17:31

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В четверг, 26 ноября, из Крыма в Краснодарский край (Тамань и Анапа) будут курсировать семь пригородных поездов. В Крым из городов Кубани также запустят семь электричек. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.Из Керчи на станцию Тамань-Пассажирская поезда будут отправляться в 8:20 (прибытие в 9:10), 11:25 (прибытие в12:25), 13:55 (прибытие в 14:45) и в 16:45 (прибытие в 17:40).В Анапу со станции Керчь Южная - Новый парк составы будут выезжать в 6:00, 14:53 и 19:10. На конечную станцию поезда прибудут соответственно в 8:33, 17:03 и 21:10.С Тамани в Крым пригородные поезда будут отходить в 9:50, 12:45, 15:40, 19:05. В пути – 45-50 минут.Из Анапы в Керчь электрички выезжают в 9:18, 12:26 и 19:54. Прибытие в 11:19, 14:38 и 22:20 соответственно.Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов, а также приобрести билеты на действующие маршруты можно в железнодорожных кассах, на сайте перевозчика или в мобильном приложении "В путь – билеты на электрички".Ранее Минтранс России подготовил инструкции по организации перевозок пассажиров и грузов между Краснодарским краем и Крымом.Как сообщалось, со среды, 25 ноября, будет увеличено время стоянки пригородных поездов на станции Тамань-Пассажирская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальная информацияТрасса Р-280 "Новороссия" в Крым и из Крыма: что нужно знать автомобилистамГде и как можно купить билет на электричку с Кубани в Крым

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юппк "южная пригородная пассажирская компания", пригородные поезда, электричка, атаки всу на крымский мост, крымский мост, новости крыма, логистика, транспорт