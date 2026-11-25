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Горы Крыма заметет снегом
Горы Крыма заметет снегом - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Горы Крыма заметет снегом
Сильные снег пройдет в крымских горах 25 ноября, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T11:37
2026-11-25T11:37
2026-11-25T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Сильные снег пройдет в крымских горах 25 ноября, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России.ГУ МЧС России по Республике Крым рекомендует:- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;- водителям автотранспортных средств соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, по возможности ограничить проезд через Грушевский и Ангарский перевалы, исключить выезд на плато Ай-Петри;- пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги.Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, необходимо быть внимательными к окружающим. В случае происшествия звоните по телефонам "101" и "112".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Горы Крыма заметет снегом
В горах Крыма ожидаются очень сильные снегопады
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Сильные снег пройдет в крымских горах 25 ноября, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"Экстренное предупреждение. Во второй половине дня 25 ноября снег в горах Крыма достигнет значения очень сильного", – предупредили в ведомстве.
ГУ МЧС России по Республике Крым рекомендует:
- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;
- водителям автотранспортных средств соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, по возможности ограничить проезд через Грушевский и Ангарский перевалы, исключить выезд на плато Ай-Петри;
- пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги.
Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, необходимо быть внимательными к окружающим. В случае происшествия звоните по телефонам "101" и "112".
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