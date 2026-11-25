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Горы Крыма заметет снегом

Горы Крыма заметет снегом - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Горы Крыма заметет снегом

Сильные снег пройдет в крымских горах 25 ноября, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T11:37

2026-11-25T11:37

2026-11-25T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Сильные снег пройдет в крымских горах 25 ноября, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России.ГУ МЧС России по Республике Крым рекомендует:- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;- водителям автотранспортных средств соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, по возможности ограничить проезд через Грушевский и Ангарский перевалы, исключить выезд на плато Ай-Петри;- пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги.Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, необходимо быть внимательными к окружающим. В случае происшествия звоните по телефонам "101" и "112".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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