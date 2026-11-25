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Где в Крыму нет света вечером в среду

Где в Крыму нет света вечером в среду - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Где в Крыму нет света вечером в среду

Вечером 25 ноября в связи с введенными ограничениями подача электроэнергии будет ограничена в ряде населенных пунктов Крыма, отключения затронут жителей двух... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T18:03

2026-11-25T18:03

2026-11-25T18:03

электроэнергия

электричество

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Вечером 25 ноября в связи с введенными ограничениями подача электроэнергии будет ограничена в ряде населенных пунктов Крыма, отключения затронут жителей двух городов и восьми районов республики. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".В Белогорском районе отключена подача электроэнергии в Чернополье, Черемисовке, Горлинке, Поворотном, Дозорном, Ульяновке, Кизиловке, Красной Слободе, Кирпичном, Мичуринском, Лечебном, Богатом, Русском, Мелехово, Родниках, Земляничном, Радостном, Тополевке, Васильевке, Малиновке, Северном, Павловке.Также без света часть города Белогорска и поселка Зуя.В Евпатории подача электроэнергии прекращена более чем на 50 улицах и переулках, а также микрорайоне Мойнаки.В Бахчисарайском районе ориентировочно в 18:30-19:00 отключат свет в населенных пунктах: Куйбышево, Танковое, Малосадовое, Новоульяновка, Счастливое, Плотинное, Аромат, Нагорное, Богатырь, Многоречье, Зеленое, Солнечноселье, Высокое, Новополье, Путиловка, Поляна, Богатое ущелье, Голубинка, Нижняя Голубинка, частично: Красный Мак, Холмовка.Также света не будет в селах Мостовое, Железнодорожное, Сирень, Заветное, Нововасильевка, Севастьяновка, Самохвалово, Казанки, Яблоково, Малиновка, Тополи, Приятное Свидание, частично: Почтовое, Речное, Новопавловка.В Большой Ялте прекращена подача электричества в Гаспре и КореизеВ Симферопольском районе под отключения попали дачные микрорайоны в Николаевке, Лозовом, Перевальном и Заречном.В Раздольненском районе отсутствует электроэнергия в населенных пунктах: Сенокосное, Серебрянка, Воронки, Ветрянка, Соколы, Ковыльное, Молочное, Волочаевка, Раздольное (частично), Ручьи, Федоровка, Коммунарное, Огородное, Камышное, Максимовка, Кумово.Также на 6 часов осталась без света часть города Сакии села Орехово, Чеботарка, Червоное Геройское Сакского района.В Первомайском районе отключена подача электроэнергии в населенных пунктах: Островское, Мельничное, Снегиревка, Абрикосово, Каменка, Октябрьское, Крестьяновка, Д.Новая, Абрикосово, Островское, Мельничное, Снегиревка, Крестьяновка, Новая Деревня, Октябрьское, Каменка.В Кировском районе света нет в селе Владиславовка.В Красногвардейском районе на 3 часа отключили свет в населенных пунктах: Ровное, Пятихатка, Азов, Молочное, Новоникольское, Красная Долина, Новопокровка, Проточное, Новодолинка, Мироновка, Владимирово, Зерновое, Новоекатериновка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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