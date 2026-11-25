https://crimea.ria.ru/20261125/evropa-syadet-za-stol-peregovorov-i-tut-zhe-polozhit-na-nego-nogi--lavrov-1161393067.html

Европа сядет за стол переговоров и тут же положит на него ноги – Лавров

Европа сядет за стол переговоров и тут же положит на него ноги – Лавров - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Европа сядет за стол переговоров и тут же положит на него ноги – Лавров

Если Европа сядет за стол переговоров по Украине, с ее манерами она тут же положит на него ноги. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров пресс-конференции по... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T14:57

2026-11-25T14:57

2026-11-25T14:57

сергей лавров

россия

мнения

переговоры

европа

коллективный запад

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Если Европа сядет за стол переговоров по Украине, с ее манерами она тут же положит на него ноги. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров пресс-конференции по итогам заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии в Гомеле.Лавров напомнил, что Москва попросила представителей европейских стран, чтобы они приехали в Россию или каким-то другим образом изложили свою позицию по поводу принципов новой архитектуры безопасности.Он подчеркнул, что прежде, чем говорить об участии Европы в переговорах по Украине и архитектуре безопасности, Россия сначала должна понять, какую роль европейцы собираются играть на этих переговорах и какие цели они перед собой ставят.Лавров добавил, что по проблеме переговоров вокруг украинского кризиса никогда не было контактов с Еврокомиссией.Он также привел недавнее заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила, что "в Европе уже есть архитектура безопасности – это НАТО и ЕС, и не надо никому пытаться эту архитектуру переделывать, а главная задача – интегрировать Украину в НАТО и в Европейский союз"."И она (Каллас – ред.) также добавила, что Евросоюз не должен допустить урегулирования, которое учитывало бы интересы российской стороны. Поэтому цену той позиции, которую озвучивают европейцы, мы хорошо знаем", – подчеркнул Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Троянский конь": в Европе паника из-за действий США по УкраинеНадо менять хозяев: к чему приведет Европу поддержка Украины и что будет делать Россия"Статисты не нужны": что покажет второй раунд переговоров по Украине

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сергей лавров, россия, мнения, переговоры, европа, коллективный запад, украина