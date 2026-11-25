https://crimea.ria.ru/20261125/dronovody-dnepra-unichtozhili-punkty-dislokatsii-i-bronetekhniku-vsu-1161327457.html

Дроноводы "Днепра" уничтожили пункты дислокации и бронетехнику ВСУ

Дроноводы "Днепра" уничтожили пункты дислокации и бронетехнику ВСУ - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Дроноводы "Днепра" уничтожили пункты дислокации и бронетехнику ВСУ

Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили вражеские пункты временной дислокации и управления дронами, а также бронетехнику на Ореховском... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T10:17

2026-11-25T10:17

2026-11-25T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили вражеские пункты временной дислокации и управления дронами, а также бронетехнику на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Как рассказали в ведомстве, российские дроноводы в ходе разведки выявили попытку ротации расчетов БПЛА противника с использованием бронированного автотранспорта.Операторы ударных FPV-дронов поразили боевую бронированную машину ВСУ и приступили к ликвидации пункта управления дронами.Кроме того, в ходе объективного контроля уничтожения объектов противника в жилой застройке операторы разведывательных дронов заметили укрытую в лесополосе вблизи населенного пункта бронетехнику противника. Вражеская техника была уничтожена точными ударами расчетов БПЛА российских войск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские десантники "Молнией" уничтожили опорный пункт ВСУБойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьемКрымским МОГам передали 30 пикапов

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