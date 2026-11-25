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Дроноводы "Днепра" уничтожили пункты дислокации и бронетехнику ВСУ
Дроноводы "Днепра" уничтожили пункты дислокации и бронетехнику ВСУ - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Дроноводы "Днепра" уничтожили пункты дислокации и бронетехнику ВСУ
Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили вражеские пункты временной дислокации и управления дронами, а также бронетехнику на Ореховском... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили вражеские пункты временной дислокации и управления дронами, а также бронетехнику на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Как рассказали в ведомстве, российские дроноводы в ходе разведки выявили попытку ротации расчетов БПЛА противника с использованием бронированного автотранспорта.Операторы ударных FPV-дронов поразили боевую бронированную машину ВСУ и приступили к ликвидации пункта управления дронами.Кроме того, в ходе объективного контроля уничтожения объектов противника в жилой застройке операторы разведывательных дронов заметили укрытую в лесополосе вблизи населенного пункта бронетехнику противника. Вражеская техника была уничтожена точными ударами расчетов БПЛА российских войск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские десантники "Молнией" уничтожили опорный пункт ВСУБойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьемКрымским МОГам передали 30 пикапов
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новости сво, видео, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, видео
Дроноводы "Днепра" уничтожили пункты дислокации и бронетехнику ВСУ
Дроноводы "Днепра" уничтожили пункты дислокации и бронетехнику врага под Ореховом
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили вражеские пункты временной дислокации и управления дронами, а также бронетехнику на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, российские дроноводы в ходе разведки выявили попытку ротации расчетов БПЛА противника с использованием бронированного автотранспорта.
Операторы ударных FPV-дронов поразили боевую бронированную машину ВСУ и приступили к ликвидации пункта управления дронами.
"В ходе доразведки цели, кроме размещенного в жилой застройке пункта управления беспилотниками противника, был выявлен и пункт временной дислокации (ПВД) пехоты ВСУ. В результате серии точных попаданий ударных дронов пункт управления БПЛА и ПВД противника были полностью уничтожены", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе объективного контроля уничтожения объектов противника в жилой застройке операторы разведывательных дронов заметили укрытую в лесополосе вблизи населенного пункта бронетехнику противника. Вражеская техника была уничтожена точными ударами расчетов БПЛА российских войск.
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