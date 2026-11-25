https://crimea.ria.ru/20261125/chislo-zaderzhivayuschikhsya-poezdov-krymskogo-napravleniya-sokratilos-do-4-1161383159.html
Число задерживающихся поездов крымского направления сократилось до 4
Число задерживающихся поездов крымского направления сократилось до 4 - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Число задерживающихся поездов крымского направления сократилось до 4
Число поездов "Таврия" крымского направления, которые задерживаются в пути из-за сложных погодных условий на территории Рязанской области, сократилось до... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T13:55
2026-11-25T13:55
2026-11-25T13:55
поезд
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
транспорт
логистика
железная дорога
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/05/1148509029_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fe207f4292f60c998889420621a3c0d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Число поездов "Таврия" крымского направления, которые задерживаются в пути из-за сложных погодных условий на территории Рязанской области, сократилось до четырех. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Утром в среду, 25 ноября, стало известно, что пять пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в Крым и с территории полуострова из-за ухудшения погодных условий в Рязанской области. Время опоздания достигало 11 часов."Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой", - говорится в сообщении.Как отметили в компании, по состоянию на 13:00 мск, в Крым задерживаются поезда №007 Санкт-Петербург – Керчь и №92 Москва – Керчь отправлением 24 ноября. Опоздание составляет 3,5- 4 часа.Из Крыма задерживаются поезда №008 Керчь – Санкт-Петербург и №92 Керчь – Москва отправлением 23 ноября. Эти составы опаздывают на 8-9 часов.Также задерживаются поезда "Таврия" №170 Москва – Минеральные Воды (почти на 4 часа) и №172 Новороссийск – Москва (на 8,5 часа) отправлением 24 ноября."Сегодня, 25 ноября, поезд №172/171 Москва-Новороссийск отправится со станции Москва-Казанская не ранее 15:00. Пассажиров просим прибывать на вокзал заблаговременно", - предупредили в "Гранд Сервис Экспресс".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минтранс увеличит число поездов в сообщении с КрымомИз Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикамОграничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 30 ноября
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/05/1148509029_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bb4ebd0d63df7bd55c975a183aea3d62.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поезд, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, транспорт, логистика, железная дорога, новости крыма
Число задерживающихся поездов крымского направления сократилось до 4
Четыре поезда крымского направления задерживаются из-за непогоды в Рязанской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Число поездов "Таврия" крымского направления, которые задерживаются в пути из-за сложных погодных условий на территории Рязанской области, сократилось до четырех. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
Утром в среду, 25 ноября, стало известно, что пять пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в Крым и с территории полуострова из-за ухудшения погодных условий в Рязанской области. Время опоздания достигало 11 часов.
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой", - говорится в сообщении.
Как отметили в компании, по состоянию на 13:00 мск, в Крым задерживаются поезда №007 Санкт-Петербург – Керчь и №92 Москва – Керчь отправлением 24 ноября. Опоздание составляет 3,5- 4 часа.
Из Крыма задерживаются поезда №008 Керчь – Санкт-Петербург и №92 Керчь – Москва отправлением 23 ноября. Эти составы опаздывают на 8-9 часов.
Также задерживаются поезда "Таврия" №170 Москва – Минеральные Воды (почти на 4 часа) и №172 Новороссийск – Москва (на 8,5 часа) отправлением 24 ноября.
"Сегодня, 25 ноября, поезд №172/171 Москва-Новороссийск отправится со станции Москва-Казанская не ранее 15:00. Пассажиров просим прибывать на вокзал заблаговременно", - предупредили в "Гранд Сервис Экспресс".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: