https://crimea.ria.ru/20261125/chislo-zaderzhivayuschikhsya-poezdov-krymskogo-napravleniya-sokratilos-do-4-1161383159.html

Число задерживающихся поездов крымского направления сократилось до 4

Число задерживающихся поездов крымского направления сократилось до 4 - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Число задерживающихся поездов крымского направления сократилось до 4

Число поездов "Таврия" крымского направления, которые задерживаются в пути из-за сложных погодных условий на территории Рязанской области, сократилось до... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T13:55

2026-11-25T13:55

2026-11-25T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Число поездов "Таврия" крымского направления, которые задерживаются в пути из-за сложных погодных условий на территории Рязанской области, сократилось до четырех. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Утром в среду, 25 ноября, стало известно, что пять пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в Крым и с территории полуострова из-за ухудшения погодных условий в Рязанской области. Время опоздания достигало 11 часов."Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой", - говорится в сообщении.Как отметили в компании, по состоянию на 13:00 мск, в Крым задерживаются поезда №007 Санкт-Петербург – Керчь и №92 Москва – Керчь отправлением 24 ноября. Опоздание составляет 3,5- 4 часа.Из Крыма задерживаются поезда №008 Керчь – Санкт-Петербург и №92 Керчь – Москва отправлением 23 ноября. Эти составы опаздывают на 8-9 часов.Также задерживаются поезда "Таврия" №170 Москва – Минеральные Воды (почти на 4 часа) и №172 Новороссийск – Москва (на 8,5 часа) отправлением 24 ноября."Сегодня, 25 ноября, поезд №172/171 Москва-Новороссийск отправится со станции Москва-Казанская не ранее 15:00. Пассажиров просим прибывать на вокзал заблаговременно", - предупредили в "Гранд Сервис Экспресс".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минтранс увеличит число поездов в сообщении с КрымомИз Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикамОграничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 30 ноября

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, транспорт, логистика, железная дорога, новости крыма