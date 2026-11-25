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Буданова* оштрафуют за общение на русском языке у стен пыточной под Киевом
Буданова* оштрафуют за общение на русском языке у стен пыточной под Киевом - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Буданова* оштрафуют за общение на русском языке у стен пыточной под Киевом
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* получил административный штраф за общение на русском языке с протестующими у стен пыточной тюрьмы в... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T16:32
2026-11-25T16:32
2026-11-25T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* получил административный штраф за общение на русском языке с протестующими у стен пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Об этом заявила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская.По словам языкового омбудсмена, постановление о взыскании вручено нарушителю в среду. Ивановская заявила, что решила в данном случае "не ограничиваться предупреждением", а применить "максимальную меру наказания" за данное нарушение - штраф. Глава офиса Зеленского признал нарушение и согласился выплатить указанную сумму.Речь идет об инциденте в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где 2 ноября нашли пыточную тюрьму, где удерживали несколько десятков человек, в том числе мобилизованных и военных, самовольно покинувших части. Их пытали и избивали. У дома произошла силовая стычка гражданских с полицейскими, когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие.На место беспорядков прибыл Буданов*. Он общался с протестующими на русском языке.В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали, и увезли в больницу. Одним из заключенных, по данным СМИ, оказался 14-летний подросток. С ним глава офиса Зеленского также общался по-русски.Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук указал, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.Позже стало известно, что забрать человека из тайной тюрьмы на Украине стоит не менее 15 тысяч долларов.* внесен в России в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине будут наказывать за пение на русском языке На Украине медикам разрешили отказывать в помощи русскоязычным пациентам Украина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма
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кирилл буданов*, украина, русский язык, в мире, штрафы, новости, киев
Буданова* оштрафуют за общение на русском языке у стен пыточной под Киевом
Буданова* оштрафуют на 75 долларов за общение на русском языке у стен пыточной под Киевом
16:32 25.11.2026 (обновлено: 16:34 25.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* получил административный штраф за общение на русском языке с протестующими у стен пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Об этом заявила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская.
В интервью украинским СМИ Ивановская сообщила, что размер штрафа для Буданова* составил 3400 гривен (порядка 75 долларов).
По словам языкового омбудсмена, постановление о взыскании вручено нарушителю в среду. Ивановская заявила, что решила в данном случае "не ограничиваться предупреждением", а применить "максимальную меру наказания" за данное нарушение - штраф. Глава офиса Зеленского признал нарушение и согласился выплатить указанную сумму.
Речь идет об инциденте в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где 2 ноября нашли
пыточную тюрьму, где удерживали несколько десятков человек, в том числе мобилизованных и военных, самовольно покинувших части. Их пытали и избивали. У дома произошла силовая стычка
гражданских с полицейскими, когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
На место беспорядков прибыл Буданов*. Он общался с протестующими на русском языке.
В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали, и увезли в больницу. Одним из заключенных, по данным СМИ, оказался 14-летний подросток. С ним глава офиса Зеленского также общался по-русски.
Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук указал, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.
Позже стало известно
, что забрать человека из тайной тюрьмы на Украине стоит не менее 15 тысяч долларов.
* внесен в России в список террористов и экстремистов
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