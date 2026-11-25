https://crimea.ria.ru/20261125/ataki-vsu-ne-ostanavlivayut-stroitelstvo-koltsa-vokrug-azovskogo-morya---khusnullin-1161380242.html

Атаки ВСУ не останавливают строительство кольца вокруг Азовского моря - Хуснуллин

Атаки ВСУ не останавливают строительство кольца вокруг Азовского моря - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Атаки ВСУ не останавливают строительство кольца вокруг Азовского моря - Хуснуллин

Строительство кольцевой дороги вокруг Азовского моря продолжается, несмотря на атаки ВСУ. Строители героически работают на объектах, заявил в среду, 25 ноября,... РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T13:37

2026-11-25T13:37

2026-11-25T13:37

марат хуснуллин

азовское море

азовское транспортное кольцо

транспортное кольцо вокруг азовского моря

дороги

крым

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/13/1161206496_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_9d47c6cd7532a376d111382c17713484.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Строительство кольцевой дороги вокруг Азовского моря продолжается, несмотря на атаки ВСУ. Строители героически работают на объектах, заявил в среду, 25 ноября, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на "Правительственном часе" в Госдуме.На данный момент ведется строительство обхода Мариуполя, расширяется трасса Р-280 "Новороссия". Хуснуллин подчеркнул, что транспортное кольцо вокруг Азовского моря очень востребовано."Это безопасность и развитие Крыма, Севастополя и всего приграничья. И люди (дорожники - ред.) прямо героически работают и эту задачу (строительство дорог - ред.) выполняют", - подчеркнул зампредседателя правительства РФ.С 2022 года дорожная сеть на территории Донбасса и Новороссии претерпела большие изменения, а одним из наиболее масштабных проектов дорожного строительства стала трасса Р-280 „Новороссия“. Она является частью сухопутного коридора в Крым, входит в состав Азовского кольца. Ранее дорожники расширили до четырех полос участки от границы с Ростовской областью до Мариуполя – в общей сложности это 37 км.В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия""Масштабные задачи": Путин собрал совещание о развитии новых регионов РФТрасса Р-280 "Новороссия" в Крым и из Крыма: что нужно знать автомобилистам

азовское море

азовское транспортное кольцо

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, азовское море, азовское транспортное кольцо, транспортное кольцо вокруг азовского моря, дороги, крым, новости