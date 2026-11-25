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Губернатор Мурманской области Чибис арестован по делу о хищении
Губернатор Мурманской области Чибис арестован по делу о хищении - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Губернатор Мурманской области Чибис арестован по делу о хищении
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса арестовали по делу о хищении бюджетных средств. РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T13:05
2026-11-25T13:05
2026-11-25T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса арестовали по делу о хищении бюджетных средств.Сотрудники МВД России задержали Андрея Чибиса в рамках дела о хищении бюджетных средств в сумме свыше 39 миллионов рублей и растрате свыше 1 миллиарда рублей из бюджета.Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, мурманская область, андрей чибис, суд, арест
Губернатор Мурманской области Чибис арестован по делу о хищении
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис арестован по делу о хищении бюджетных средств
13:05 25.11.2026 (обновлено: 13:12 25.11.2026)