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Фидель Кастро был яростным курильщиком — его образ с неизменной гаванской сигарой во рту стал классическим. Однако в середине 1980-х он бросил курить.

На фото: Лидер Кубы Фидель Кастро (справа) осматривает винтовку во время визита в Северный Вьетнам во время войны во Вьетнаме, сентябрь 1973 года.