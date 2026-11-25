10 лет со дня смерти Фиделя Кастро – фотолента
На фото: Фидель Кастро (справа) и Папа Иоанн Павел II во время церемонии встречи в Гаване, Куба, 21 января 1998 года.
На фото: Фидель Кастро (справа) и Папа Иоанн Павел II во время церемонии встречи в Гаване, Куба, 21 января 1998 года.
На фото: визит Фиделя Кастро в СССР, 1963 год.
На фото: визит Фиделя Кастро в СССР, 1963 год.
На фото: Фидель Кастро в национальной узбекской одежде выступает на митинге в колхозе "Кзыл" (Узбекская ССР), во время визита в СССР в апреле-июне 1963 года.
На фото: Фидель Кастро в национальной узбекской одежде выступает на митинге в колхозе "Кзыл" (Узбекская ССР), во время визита в СССР в апреле-июне 1963 года.
Фидель Кастро был яростным курильщиком — его образ с неизменной гаванской сигарой во рту стал классическим. Однако в середине 1980-х он бросил курить.
На фото: Лидер Кубы Фидель Кастро (справа) осматривает винтовку во время визита в Северный Вьетнам во время войны во Вьетнаме, сентябрь 1973 года.
Фидель Кастро был яростным курильщиком — его образ с неизменной гаванской сигарой во рту стал классическим. Однако в середине 1980-х он бросил курить.
На фото: Лидер Кубы Фидель Кастро (справа) осматривает винтовку во время визита в Северный Вьетнам во время войны во Вьетнаме, сентябрь 1973 года.
Фидель отошел от государственных дел в 2006 году, передав свои полномочия главы государства, главнокомандующего Вооруженными силами Кубы и руководителя Компартии своему младшему брату Раулю (справа).
Фидель отошел от государственных дел в 2006 году, передав свои полномочия главы государства, главнокомандующего Вооруженными силами Кубы и руководителя Компартии своему младшему брату Раулю (справа).
Фидель Кастро Рус умер на 91-м году жизни. Его могила на кладбище Санта-Ифигения в Сантьяго-де-Куба - это скромный большой круглый камень серого цвета, на котором прикреплена темно-зеленая табличка, на которой написано только имя — FIDEL.
Фидель Кастро Рус умер на 91-м году жизни. Его могила на кладбище Санта-Ифигения в Сантьяго-де-Куба - это скромный большой круглый камень серого цвета, на котором прикреплена темно-зеленая табличка, на которой написано только имя — FIDEL.