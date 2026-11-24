https://crimea.ria.ru/20261124/zelenskiy-priznal-ataku-ukrainy-na-rossiyskiy-sukhogruz-v-finskom-zalive-1161345660.html

Зеленский признал атаку Украины на российский сухогруз в Финском заливе

Зеленский признал атаку Украины на российский сухогруз в Финском заливе - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Зеленский признал атаку Украины на российский сухогруз в Финском заливе

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что атаку на российский сухогруз Sparta II в нейтральных водах Финского залива осуществила Украина. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T16:25

2026-11-24T16:25

2026-11-24T16:25

владимир зеленский

сухогруз

финский залив

атаки всу

россия

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/05/1155757269_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_1ef5d0646ec42675c15b577f3b419566.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что атаку на российский сухогруз Sparta II в нейтральных водах Финского залива осуществила Украина. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.В то же время он добавил, что подобные атаки вызывают "обеспокоенность некоторых европейских партнеров Украины".В субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях от границы РФ два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград. Эвакуация команды не потребовалась. Аварийно-спасательное судно "Мурман" благополучно отбуксировано на безопасную якорную стоянку в порту Санкт-Петербурга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

финский залив

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, сухогруз, финский залив, атаки всу, россия, новости