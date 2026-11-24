https://crimea.ria.ru/20261124/zelenskiy-priznal-ataku-ukrainy-na-rossiyskiy-sukhogruz-v-finskom-zalive-1161345660.html
Зеленский признал атаку Украины на российский сухогруз в Финском заливе
Зеленский признал атаку Украины на российский сухогруз в Финском заливе - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Зеленский признал атаку Украины на российский сухогруз в Финском заливе
Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что атаку на российский сухогруз Sparta II в нейтральных водах Финского залива осуществила Украина. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T16:25
2026-11-24T16:25
2026-11-24T16:25
владимир зеленский
сухогруз
финский залив
атаки всу
россия
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/05/1155757269_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_1ef5d0646ec42675c15b577f3b419566.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что атаку на российский сухогруз Sparta II в нейтральных водах Финского залива осуществила Украина. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.В то же время он добавил, что подобные атаки вызывают "обеспокоенность некоторых европейских партнеров Украины".В субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях от границы РФ два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград. Эвакуация команды не потребовалась. Аварийно-спасательное судно "Мурман" благополучно отбуксировано на безопасную якорную стоянку в порту Санкт-Петербурга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
финский залив
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/05/1155757269_0:91:1015:853_1920x0_80_0_0_ca011777d3ef02c115d387aa5ea214a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, сухогруз, финский залив, атаки всу, россия, новости
Зеленский признал атаку Украины на российский сухогруз в Финском заливе
Зеленский взял на себя ответственность за удар по российскому сухогрузу в Финском заливе