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Взрыв газа в доме в Алтайском крае: СК сообщил об одном погибшем
Взрыв газа в доме в Алтайском крае: СК сообщил об одном погибшем - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Взрыв газа в доме в Алтайском крае: СК сообщил об одном погибшем
В результате взрыва газа в многоэтажном доме в райцентре Кулунда Алтайского края погиб один человек, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В результате взрыва газа в многоэтажном доме в райцентре Кулунда Алтайского края погиб один человек, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.Во вторник утром сообщалось, что в пятиэтажке в Кулунде взорвался газ, в результате обрушились два верхних этажа во втором подъезде. Жильцы дома эвакуированы, возбуждено уголовное дело. Для жильцов подготовлены два пункта временного размещения.Почти 90 человек и 19 единиц техники от МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа, сообщили в главке ведомства по региону.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный центр управления регионом, Кулундинскую районную больницу перевели в режим ЧС. В дежурном режиме подготовлен один операционный стол и малая операционная. Дополнительно для оказания помощи направлен хирург их Ключевской центральной районной больницы. Славгородская ЦРБ также находится в повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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новости, республика алтай, алтайский край
Взрыв газа в доме в Алтайском крае: СК сообщил об одном погибшем
В результате взрыва газа в многоэтажке на Алтае погиб один человек – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В результате взрыва газа в многоэтажном доме в райцентре Кулунда Алтайского края погиб один человек, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Во вторник утром сообщалось, что в пятиэтажке в Кулунде взорвался газ, в результате обрушились два верхних этажа во втором подъезде. Жильцы дома эвакуированы, возбуждено уголовное дело. Для жильцов подготовлены два пункта временного размещения.
"24 ноября 2026 года в многоквартирном жилом доме в селе Кулунда произошел хлопок бытового газа с последующим частичным обрушением верхних этажей. В результате происшествия есть погибший, информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении СК.
Почти 90 человек и 19 единиц техники от МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа, сообщили в главке ведомства по региону.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный центр управления регионом, Кулундинскую районную больницу перевели в режим ЧС. В дежурном режиме подготовлен один операционный стол и малая операционная. Дополнительно для оказания помощи направлен хирург их Ключевской центральной районной больницы. Славгородская ЦРБ также находится в повышенной готовности.
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