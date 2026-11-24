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ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области

ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.11.2026

ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области

Российские войска освободили населенный пункт Барвиновка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T12:08

2026-11-24T12:08

2026-11-24T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Барвиновка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.В воскресенье стало известно о взятии под контроль населенного пункта Сосновый Бор в Харьковской области.Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Заливное в Запорожской области.Также подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области. Сообщалось, что российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф