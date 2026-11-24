https://crimea.ria.ru/20261124/vs-rossii-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-zaporozhskoy-oblasti-1161334290.html
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.11.2026
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
Российские войска освободили населенный пункт Барвиновка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T12:08
2026-11-24T12:08
2026-11-24T12:14
новости сво
запорожская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/10/1160256648_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_c9f534e5572b6fecbca1af6c7fbae335.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Барвиновка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.В воскресенье стало известно о взятии под контроль населенного пункта Сосновый Бор в Харьковской области.Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Заливное в Запорожской области.Также подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области. Сообщалось, что российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/10/1160256648_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_a574e70b5631ba437a99861004a72152.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, запорожская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
В Запорожской области освобожден еще один населенный пункт
12:08 24.11.2026 (обновлено: 12:14 24.11.2026)