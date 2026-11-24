Новости Севастополя: с 25 ноября существенно ограничат подачу электричества
В Севастополе с 25 ноября на 10 дней существенно снизят мощность электроснабжения – власти
16:12 24.11.2026 (обновлено: 16:13 24.11.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. С 25 ноября в Севастополе введут временные режимы ограничения подачи электроэнергии. В течение 10 дней мощность снизят на 30%, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в республике с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней с 08:00 до 21:00. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.
"С 25 ноября в Севастополе в связи с проведением необходимых противоаварийных работ на федеральных энергосетях за пределами региона будут вводиться временные режимы ограничения подачи электроэнергии. Продолжительность этих мероприятий составит не более 10 дней", - написал он.
По информации Развожаева, с 08:00 до 21:00 мощность электроснабжения ориентировочно будет снижаться на 30%, с 21:00 до 08:00 свет будут давать всем потребителям без ограничений.
Губернатор отметил, что заранее составить графики отключений невозможно, ограничения коснутся всех районов города. При этом основные объекты жизнеобеспечения будут получать электроэнергию в приоритетном порядке.
"Понимаю, что ограничения создадут неудобства для жителей и предприятий города. Однако эти меры необходимы для проведения работ, направленных на стабильную работу энергосистемы в предстоящий период повышенного зимнего энергопотребления", - подчеркнул Развожаев.
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