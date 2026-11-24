https://crimea.ria.ru/20261124/v-sevastopole-suschestvenno-ogranichat-podachu-elektrichestva-na-10-dney-1161345738.html

Новости Севастополя: с 25 ноября существенно ограничат подачу электричества

Новости Севастополя: с 25 ноября существенно ограничат подачу электричества - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Новости Севастополя: с 25 ноября существенно ограничат подачу электричества

С 25 ноября в Севастополе введут временные режимы ограничения подачи электроэнергии. В течение 10 дней мощность снизят на 30%, сообщил губернатор региона Михаил РИА Новости Крым, 24.11.2026

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севастополь

михаил развожаев

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. С 25 ноября в Севастополе введут временные режимы ограничения подачи электроэнергии. В течение 10 дней мощность снизят на 30%, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в республике с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней с 08:00 до 21:00. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.По информации Развожаева, с 08:00 до 21:00 мощность электроснабжения ориентировочно будет снижаться на 30%, с 21:00 до 08:00 свет будут давать всем потребителям без ограничений. Губернатор отметил, что заранее составить графики отключений невозможно, ограничения коснутся всех районов города. При этом основные объекты жизнеобеспечения будут получать электроэнергию в приоритетном порядке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение света в Крыму: как будут работать троллейбусы в СимферополеНовости Крыма: как будут работать котельные Симферополя при отключениях светаКак будут работать школы и детсады Крыма при ограничении подачи света с 25 ноября

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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