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В Севастополе продолжит бушевать сильный ветер
В Севастополе продолжит бушевать сильный ветер - РИА Новости Крым, 24.11.2026
В Севастополе продолжит бушевать сильный ветер
В среду, 25 ноября, в Севастополе вновь будет дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с, предупредили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В среду, 25 ноября, в Севастополе вновь будет дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с, предупредили в региональном МЧС.При такой погоде опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в горах, в море и у моря, отметили в ведомстве.Также спасатели рекомендуют учитывать при планировании дня, что неблагоприятные метеорологические явления могут вызывать перебои в работе наземного и морского транспорта.Во вторник на погоду Крыма оказывает влияние зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди с мокрым снегом, в горах снег, ночью местами сильные осадки. По Крыму и Севастополю объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму усилился: на ЮБК ожидаются трехметровые волныМаршруты нацпарка "Крымский" закрыты из-за погодыНа Ангарском перевале в Крыму сильный ветер и снег
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севастополь, погода, мчс севастополя, новости севастополя, прогноз
В Севастополе продолжит бушевать сильный ветер
Сильный ветер продолжит бушевать в Севастополе 25 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В среду, 25 ноября, в Севастополе вновь будет дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с, предупредили в региональном МЧС.
"Сильный ветер снова будет в Севастополе. Синоптики сообщают, что 25 ноября порывы северо-западного ветра могут достигнуть 15-20 м/с. Также ожидается дождь", – говорится в сообщении.
При такой погоде опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в горах, в море и у моря, отметили в ведомстве.
Также спасатели рекомендуют учитывать при планировании дня, что неблагоприятные метеорологические явления могут вызывать перебои в работе наземного и морского транспорта.
Во вторник на погоду Крыма оказывает влияние зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди с мокрым снегом, в горах снег, ночью местами сильные осадки. По Крыму
и Севастополю
объявлено экстренное предупреждение.
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