https://crimea.ria.ru/20261124/v-sevastopole-prodolzhit-bushevat-silnyy-veter-1161340620.html

В Севастополе продолжит бушевать сильный ветер

В Севастополе продолжит бушевать сильный ветер - РИА Новости Крым, 24.11.2026

В Севастополе продолжит бушевать сильный ветер

В среду, 25 ноября, в Севастополе вновь будет дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с, предупредили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T16:04

2026-11-24T16:04

2026-11-24T16:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В среду, 25 ноября, в Севастополе вновь будет дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с, предупредили в региональном МЧС.При такой погоде опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в горах, в море и у моря, отметили в ведомстве.Также спасатели рекомендуют учитывать при планировании дня, что неблагоприятные метеорологические явления могут вызывать перебои в работе наземного и морского транспорта.Во вторник на погоду Крыма оказывает влияние зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди с мокрым снегом, в горах снег, ночью местами сильные осадки. По Крыму и Севастополю объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму усилился: на ЮБК ожидаются трехметровые волныМаршруты нацпарка "Крымский" закрыты из-за погодыНа Ангарском перевале в Крыму сильный ветер и снег

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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