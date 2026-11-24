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В Крыму выбрали королеву и принцессу бала хризантем

В Крыму выбрали королеву и принцессу бала хризантем - РИА Новости Крым, 24.11.2026

В Крыму выбрали королеву и принцессу бала хризантем

В Никитском ботаническом саду в Крыму выбрали королеву и принцессу бала хризантем 2026 года. Ими стали сорта Дубна и Крымская звездочка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T17:40

2026-11-24T17:40

2026-11-24T17:40

крым

никитский ботанический сад

бал хризантем в никитском ботсаду

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду в Крыму выбрали королеву и принцессу бала хризантем 2026 года. Ими стали сорта Дубна и Крымская звездочка. Об этом сообщили в пресс-службе сада в соцсети "ВКонтакте".73-й по счету Бал хризантем открылся в Никитском ботаническом саду 24 октября. На цветочной выставке представлены 440 сортов хризантем, больше половины из которых созданы селекционерами НБС.Он отметил, что крупноцветковый гибрид насыщенной медно-золотистой окраски селекции ботсада был выведен в честь 70-летия Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне.Королеву бала выбирали уже в 20-й раз. Традиция присуждать королевский титул самой красивой хризантеме была заложена в 2006 году. Голосование проходило как на самом выставочном участке ботсада, так и онлайн: на сайте и в социальных сетях ботанического сада.Принцессой бала – лучшей из мелкоцветковых хризантем – признана Крымская звездочка. Это анемоновидная хризантема с малиновым соцветием диаметром около шести сантиметров. Цветет со второй декады октября и до морозов. В следующем году Крымская звездочка отметит свой первый юбилей - 10 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулахНазвать красоту: посетителям Никитского сада предлагают дать имена цветам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, никитский ботанический сад, бал хризантем в никитском ботсаду, цветы, новости крыма, общество