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В Крыму выбрали королеву и принцессу бала хризантем
В Крыму выбрали королеву и принцессу бала хризантем - РИА Новости Крым, 24.11.2026
В Крыму выбрали королеву и принцессу бала хризантем
В Никитском ботаническом саду в Крыму выбрали королеву и принцессу бала хризантем 2026 года. Ими стали сорта Дубна и Крымская звездочка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T17:40
2026-11-24T17:40
2026-11-24T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду в Крыму выбрали королеву и принцессу бала хризантем 2026 года. Ими стали сорта Дубна и Крымская звездочка. Об этом сообщили в пресс-службе сада в соцсети "ВКонтакте".73-й по счету Бал хризантем открылся в Никитском ботаническом саду 24 октября. На цветочной выставке представлены 440 сортов хризантем, больше половины из которых созданы селекционерами НБС.Он отметил, что крупноцветковый гибрид насыщенной медно-золотистой окраски селекции ботсада был выведен в честь 70-летия Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне.Королеву бала выбирали уже в 20-й раз. Традиция присуждать королевский титул самой красивой хризантеме была заложена в 2006 году. Голосование проходило как на самом выставочном участке ботсада, так и онлайн: на сайте и в социальных сетях ботанического сада.Принцессой бала – лучшей из мелкоцветковых хризантем – признана Крымская звездочка. Это анемоновидная хризантема с малиновым соцветием диаметром около шести сантиметров. Цветет со второй декады октября и до морозов. В следующем году Крымская звездочка отметит свой первый юбилей - 10 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулахНазвать красоту: посетителям Никитского сада предлагают дать имена цветам
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крым, никитский ботанический сад, бал хризантем в никитском ботсаду, цветы, новости крыма, общество
В Крыму выбрали королеву и принцессу бала хризантем
В Крыму в Никитском ботсаду выбрали королеву и принцессу бала хризантем 2026 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду в Крыму выбрали королеву и принцессу бала хризантем 2026 года. Ими стали сорта Дубна и Крымская звездочка. Об этом сообщили в пресс-службе сада в соцсети "ВКонтакте".
73-й по счету Бал хризантем открылся в Никитском ботаническом саду 24 октября. На цветочной выставке представлены 440 сортов хризантем, больше половины из которых созданы селекционерами НБС.
"Победительницей стала хризантема Дубна, это ее первый выход на бал, который сразу стал главной премьерой сезона", - цитирует пресс-служба НБС директора сада Юрия Плугатаря.
Он отметил, что крупноцветковый гибрид насыщенной медно-золотистой окраски селекции ботсада был выведен в честь 70-летия Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне.
Королеву бала выбирали уже в 20-й раз. Традиция присуждать королевский титул самой красивой хризантеме была заложена в 2006 году. Голосование проходило как на самом выставочном участке ботсада, так и онлайн: на сайте и в социальных сетях ботанического сада.
Принцессой бала – лучшей из мелкоцветковых хризантем – признана Крымская звездочка. Это анемоновидная хризантема с малиновым соцветием диаметром около шести сантиметров. Цветет со второй декады октября и до морозов. В следующем году Крымская звездочка отметит свой первый юбилей - 10 лет.
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