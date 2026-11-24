https://crimea.ria.ru/20261124/v-krymu-v-techenie-10-dney-suschestvenno-ogranichat-podachu-elektroenergii---aksenov-1161334990.html
В Крыму в течение 10 дней существенно ограничат подачу электроэнергии - Аксенов
В Крыму в течение 10 дней существенно ограничат подачу электроэнергии - Аксенов - РИА Новости Крым, 24.11.2026
В Крыму в течение 10 дней существенно ограничат подачу электроэнергии - Аксенов
В Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% в течение 10 дней в период с 8:00 до 21:00. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T12:33
2026-11-24T12:33
2026-11-24T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% в течение 10 дней в период с 8:00 до 21:00. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.С 21:00 до 8:00 ограничений не будет, уточнил Аксенов. По его словам, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме, отметил глава республики. Аксенов подчеркнул, что данная мера вынужденная, она обусловлена обеспечением безопасности и проведением противоаварийных работ.Дефицит электричества в Крыму и СевастополеПеребои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергосистема крыма, новости крыма, крым, отключение электроэнергии в крыму, срочные новости крыма, сергей аксенов
В Крыму в течение 10 дней существенно ограничат подачу электроэнергии - Аксенов
В Крыму в течение 10 дней будет существенно ограничена подача электроэнергии – Аксенов
12:33 24.11.2026 (обновлено: 12:39 24.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% в течение 10 дней в период с 8:00 до 21:00. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В связи с проведением противоаварийных работ на территории Республики Крым начиная с 25 ноября на период не более 10 дней будет ограничена подача электроэнергии. Снижение мощности на 30 % запланировано с 8:00 до 21:00. Пик отключений – с 12:00 до 15:00", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
С 21:00 до 8:00 ограничений не будет, уточнил Аксенов. По его словам, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным.
Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме, отметил глава республики.
Аксенов подчеркнул, что данная мера вынужденная, она обусловлена обеспечением безопасности и проведением противоаварийных работ.
Дефицит электричества в Крыму и Севастополе
Перебои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались
24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.
В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.
Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята
ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.
Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.
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