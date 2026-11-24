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В Крыму принимают заявки на разовую перевозку легковушек через паромную переправу
В Крыму принимают заявки на разовую перевозку легковушек через паромную переправу - РИА Новости Крым, 24.11.2026
В Крыму принимают заявки на разовую перевозку легковушек через паромную переправу
Для владельцев легковых автомобилей, которые хотят перевезти транспортное средство на пароме через Керченский пролив, в Крыму организована подача заявок. Об... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T13:01
2026-11-24T13:01
2026-11-24T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Для владельцев легковых автомобилей, которые хотят перевезти транспортное средство на пароме через Керченский пролив, в Крыму организована подача заявок. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.В заявке необходимо указать марку и модель автомобиля, ФИО водителя и контактный номер телефона.По данным министерства, заявки принимаются 24 ноября до 20:00.Ранее сообщалось о запуске между портами Крым и Кавказ пассажирских катеров. Переправа для людей бесплатная. Маршрут организован после временной остановки движения по Крымскому мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусные рейсы через Крымский мост из Севастополя возобновляютсяГде узнать о бесплатных катерах из Крыма в порт Кавказ — и куда не смотреть?Запуск катеров из Крыма в Тамань приостановили из-за непогоды
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керченская паромная переправа, транспорт, автомобиль, крым, краснодарский край, минтранс крыма, срочные новости крыма
В Крыму принимают заявки на разовую перевозку легковушек через паромную переправу
В Крыму открыли прием заявок на разовую перевозку легковушек через паромную переправу