https://crimea.ria.ru/20261124/v-krymu-otkroetsya-tsentr-adaptivnogo-sporta-dlya-veteranov-svo-1161136619.html

В Крыму откроется центр адаптивного спорта для ветеранов СВО

В Крыму откроется центр адаптивного спорта для ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 24.11.2026

В Крыму откроется центр адаптивного спорта для ветеранов СВО

В Крыму откроется Демонстрационно-просветительский центр (ДПЦ) Паралимпийского комитета России, который поможет ветеранам специальной военной операции найти... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T18:23

2026-11-24T18:23

2026-11-24T18:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму откроется Демонстрационно-просветительский центр (ДПЦ) Паралимпийского комитета России, который поможет ветеранам специальной военной операции найти себя в адаптивном спорте. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта республики.Главная цель ДПЦ – повысить осведомленность людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья о возможностях адаптивного спорта и адаптивной физической культуры с учетом разных возрастных групп и уровня физической подготовки, пояснили в ведомстве."Открытие Демонстрационно-просветительского центра в Республике Крым – важное событие для региона. Центр станет ключевым пространством, где каждый сможет найти свой путь в спорте", – подчеркнули в министерстве.В пространстве центра планируется проводить ознакомительные экскурсии и дни открытых дверей, показательные тренировки и мастер-классы от действующих паралимпийцев и специалистов по адаптивной физкультуре, консультации по подбору спортивных дисциплин с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья, добавили в пресс-службе регионального минспорта."Такой формат позволяет не только рассказать о возможностях, но и сразу дать человеку практический опыт: попробовать упражнения, пообщаться с теми, кто уже прошел похожий путь, и получить персональные рекомендации. Для ветеранов СВО центры становятся пространством, где можно восстановить физическую форму, обрести новые цели, круг общения и даже профессиональные перспективы", – отметили в министерстве.Крым вместе с другими регионами страны становится частью этой большой и важной работы, где спорт – не привилегия, а право и возможность для каждого, подытожили в пресс-службе.Ранее заместитель министра труда и социальной защиты РК Елена Лось рассказала, что в Крыму работает комплексная система реабилитации участников специальной военной операции, состоящая из семи направлений. В республике также продолжается реализация проекта "Доступная среда", которая направлена на приоритетную помощь участникам СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги должны идти на поддержку спорта: Путин дал поручение ДегтяревуНовый адаптивный вид спорта появится в Крыму - депутатВосстановление в крымском центре реабилитации прошли более 70 бойцов СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, паралимпийский спорт, ветераны сво, сергей аксенов