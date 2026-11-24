В Крыму откроется центр адаптивного спорта для ветеранов СВО
В Крыму откроется Демонстрационно-просветительский центр Паралимпийского комитета
© РИА Новости КрымДемонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму откроется Демонстрационно-просветительский центр (ДПЦ) Паралимпийского комитета России, который поможет ветеранам специальной военной операции найти себя в адаптивном спорте. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта республики.
"Спорт как опора, поддержка и новый старт – именно такую возможность получат ветераны специальной военной операции благодаря инициативе Паралимпийского комитета России. По поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина в каждом регионе страны откроются Демонстрационно-просветительские центры (ДПЦ), которые помогут бойцам, возвращающимся к мирной жизни, найти себя в адаптивном спорте", – сказано в сообщении.
Главная цель ДПЦ – повысить осведомленность людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья о возможностях адаптивного спорта и адаптивной физической культуры с учетом разных возрастных групп и уровня физической подготовки, пояснили в ведомстве.
© РИА Новости КрымДемонстрационно-просветительский центр
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Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДемонстрационно-просветительский центр
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Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДемонстрационно-просветительский центр
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Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДемонстрационно-просветительский центр
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Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДемонстрационно-просветительский центр
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Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
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Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
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Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
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Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
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Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
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Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
"Открытие Демонстрационно-просветительского центра в Республике Крым – важное событие для региона. Центр станет ключевым пространством, где каждый сможет найти свой путь в спорте", – подчеркнули в министерстве.
В пространстве центра планируется проводить ознакомительные экскурсии и дни открытых дверей, показательные тренировки и мастер-классы от действующих паралимпийцев и специалистов по адаптивной физкультуре, консультации по подбору спортивных дисциплин с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья, добавили в пресс-службе регионального минспорта.
"Такой формат позволяет не только рассказать о возможностях, но и сразу дать человеку практический опыт: попробовать упражнения, пообщаться с теми, кто уже прошел похожий путь, и получить персональные рекомендации. Для ветеранов СВО центры становятся пространством, где можно восстановить физическую форму, обрести новые цели, круг общения и даже профессиональные перспективы", – отметили в министерстве.
© РИА Новости КрымДемонстрационно-просветительский центр
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Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДемонстрационно-просветительский центр
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Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДемонстрационно-просветительский центр
3 из 4
Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДемонстрационно-просветительский центр
4 из 4
Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
1 из 4
Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
2 из 4
Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
3 из 4
Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
4 из 4
Демонстрационно-просветительский центр
© РИА Новости Крым
Крым вместе с другими регионами страны становится частью этой большой и важной работы, где спорт – не привилегия, а право и возможность для каждого, подытожили в пресс-службе.
Ранее заместитель министра труда и социальной защиты РК Елена Лось рассказала, что в Крыму работает комплексная система реабилитации участников специальной военной операции, состоящая из семи направлений. В республике также продолжается реализация проекта "Доступная среда", которая направлена на приоритетную помощь участникам СВО.
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