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В Крыму 18-летняя дропперша пойдет под суд

В Крыму 18-летняя дропперша пойдет под суд - РИА Новости Крым, 24.11.2026

В Крыму 18-летняя дропперша пойдет под суд

В Крыму 18-летняя девушка помогала мошенникам посредством предоставления своих банковских карт в "аренду". За время сотрудничества с аферистами через счета... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T11:57

2026-11-24T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму 18-летняя девушка помогала мошенникам посредством предоставления своих банковских карт в "аренду". За время сотрудничества с аферистами через счета девушки прошло почти 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Как установили оперативники, в августе текущего года девушка, находясь в Феодосии, познакомилась с двумя молодыми людьми. Они предложили ей за деньги передать им две банковские карты.Подозреваемая согласилась, при этом сохранила за собой доступ к онлайн‑сервисам банков. Далее по указаниям неизвестных она переводила поступающие на ее счета деньги на третьи реквизиты, забирая себе определенный процент.Через банковские счета фигурантки в общей сложности было проведено 689 тысяч рублей. Незаконный доход самой девушки составил порядка 75 тысяч рублей. Среди пострадавших – 70‑летний пенсионер из Магнитогорска.Ранее сообщалось, что за неделю жители Крыма перевели на счета мошенников более 32 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не более 30 тысяч – зачем хотят ограничить банковские операции в РоссииВ Крыму пенсионерке начислили 26 млрд рублей неустойки за отказ снести сарайНовая схема: мошенники начали рассылать россиянам фишинговые ссылки

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2026

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