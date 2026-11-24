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В Крыму 18-летняя дропперша пойдет под суд
В Крыму 18-летняя дропперша пойдет под суд - РИА Новости Крым, 24.11.2026
В Крыму 18-летняя дропперша пойдет под суд
В Крыму 18-летняя девушка помогала мошенникам посредством предоставления своих банковских карт в "аренду". За время сотрудничества с аферистами через счета... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму 18-летняя девушка помогала мошенникам посредством предоставления своих банковских карт в "аренду". За время сотрудничества с аферистами через счета девушки прошло почти 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Как установили оперативники, в августе текущего года девушка, находясь в Феодосии, познакомилась с двумя молодыми людьми. Они предложили ей за деньги передать им две банковские карты.Подозреваемая согласилась, при этом сохранила за собой доступ к онлайн‑сервисам банков. Далее по указаниям неизвестных она переводила поступающие на ее счета деньги на третьи реквизиты, забирая себе определенный процент.Через банковские счета фигурантки в общей сложности было проведено 689 тысяч рублей. Незаконный доход самой девушки составил порядка 75 тысяч рублей. Среди пострадавших – 70‑летний пенсионер из Магнитогорска.Ранее сообщалось, что за неделю жители Крыма перевели на счета мошенников более 32 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не более 30 тысяч – зачем хотят ограничить банковские операции в РоссииВ Крыму пенсионерке начислили 26 млрд рублей неустойки за отказ снести сарайНовая схема: мошенники начали рассылать россиянам фишинговые ссылки
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мошенничество, крым, мвд по республике крым, новости крыма, закон и право
В Крыму 18-летняя дропперша пойдет под суд
В Крыму через счета 18-летней дропперши прошло почти 700 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму 18-летняя девушка помогала мошенникам посредством предоставления своих банковских карт в "аренду". За время сотрудничества с аферистами через счета девушки прошло почти 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
"В результате грамотно проведенных оперативно‑розыскных мероприятий полицейские задокументировали преступную деятельность и задержали 18‑летнюю местную жительницу, причастную к роли так называемого "дроппера" – лица, чей банковский счет используется злоумышленниками для обналичивания и вывода похищенных средств", - рассказали в полиции.
Как установили оперативники, в августе текущего года девушка, находясь в Феодосии, познакомилась с двумя молодыми людьми. Они предложили ей за деньги передать им две банковские карты.
Подозреваемая согласилась, при этом сохранила за собой доступ к онлайн‑сервисам банков. Далее по указаниям неизвестных она переводила поступающие на ее счета деньги на третьи реквизиты, забирая себе определенный процент.
Через банковские счета фигурантки в общей сложности было проведено 689 тысяч рублей. Незаконный доход самой девушки составил порядка 75 тысяч рублей. Среди пострадавших – 70‑летний пенсионер из Магнитогорска.
Сейчас возбуждено уголовное дело по факту "неправомерного оборота средств платежей". Девушке грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что за неделю жители Крыма перевели
на счета мошенников более 32 миллионов рублей.
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