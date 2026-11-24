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В Керченском проливе сильный ветер: 25 ноября могут ограничить работу переправы

В Керченском проливе сильный ветер: 25 ноября могут ограничить работу переправы - РИА Новости Крым, 24.11.2026

В Керченском проливе сильный ветер: 25 ноября могут ограничить работу переправы

В порту Керчь в среду, 25 ноября, ожидается шторм и сильный вечер. Работа паромной переправы может быть ограничена. Об этом сообщили в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T19:23

2026-11-24T19:23

2026-11-24T19:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. В порту Керчь в среду, 25 ноября, ожидается шторм и сильный вечер. Работа паромной переправы может быть ограничена. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.По прогнозу, ночью ожидается западный ветер 5–10 м/с, днем северо-западный 12–17 м/с, порывы до 20 м/с. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Видимость более 2 километров. Высота волн — до одного метра, уточнили в ведомстве.По Крыму и Севастополю объявлено экстренное предупреждение.Во вторник, 24 ноября, стало известно, что для владельцев легковых автомобилей, которые хотят перевезти транспортное средство на пароме через Керченский пролив, в Крыму организована подача заявок. При этом отмечалось, что заявка действует разово и только в одном направлении: Крым – Тамань или Тамань – Крым.Воспользоваться возможностью переправы автотранспорта через пролив на паромах могут только гости полуострова, указал советник Главы Крыма Олег Крючков.Ранее сообщалось о запуске между портами Крым и Кавказ пассажирских катеров. Переправа для людей бесплатная. Маршрут организован после временной остановки движения по Крымскому мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму усилился: на ЮБК ожидаются трехметровые волныПереправлять паромами из Крыма на материк будут только машины приезжихНа Ангарском перевале в Крыму сильный ветер и снег

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